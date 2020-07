​Caudillismo de cloaca

Unidas Podemos no es útil para la sociedad y mucho menos para afrontar los problemas que atenazan a la ciudadanía. Las comunidades gallega y vasca lo han sabido ver a tiempo. Es un hecho que el mensaje de Iglesias y los “juegos florales” de su barragana en TV3, y con uno de sus retoños en el Ministerio troceado para que juegue, han dañado mucho a sus seguidores, pero no solo a ellos.



Cada vez hay menos dudas de que el deterioro y posterior derrumbe de Unidas Podemos está en el descontrolado caudillismo del vicepresidente segundo, pero también en su ridículo reiterado, tanto con respecto a la atención a los mayores en residencias como en sus insultantes intervenciones parlamentarias, sin olvidar los excesivos “tics” machistas que libera su subconsciente y los silencios de la titular del ministerio troceado y que Igual-Da.



Al votante no se le puede engañar siempre, como no lo hará el actual presidente; de momento ya le han calado en Europa y nadie da un duro por él. Y mucho menos para él, con lo que los españoles vamos abocados a ser rescatados en septiembre u octubre. El gran problema es en qué condiciones lo seremos. Eso del socialcomunismo no es de grato atractivo para Europa: no quieren ni oír hablar de la gallina de Stalin. Mucho menos del chequismo republicano español.



Junto a ese aludido caudillismo y los ridículos del dúo casoplón, tenemos en el pensamiento el puño férreo del líder podemita, las purgas de Bescansa, Espinar, Errejón… ¿Alguien se extraña de que estos larguen sin piedad y sin pudor? Pablo Iglesias ha perseguido a quien no es genuflexo con su posición y su persona, lo mismo que ha perseguido a quienes pretendían hacerle sombra (cuestión todavía en los tribunales) y amenazado a quienes le cantan las verdades del barquero, sean o no de su formación; bien es verdad que eso incrementa la mofa que ya es el “marqués”.



De esas nefastas actuaciones y de las que aún se desconocen detalles, pero que acabarán viendo la luz, surge el oscuro y siniestro personaje atrabiliario que, en su afán de acercarse a la casta, salta de ridículo en ridículo y de esperpento en esperpento, acabando por querer lucirse dentro de un traje varias tallas mayor (“Era más grande el muerto”, le dirían en mi tierra) y que ha sido el estruendo risible del día, coincidiendo con el homenaje a los fallecidos por la pandemia para la que el Gobierno se mostró inútil e incapaz.



No debemos olvidar que la huida de sus votantes en tierras gallegas y vascas también tiene su razón de ser en la incompetente trayectoria de Gobierno de Unidas Podemos: una ministra que no sabe explicar los ERTE y alaba inconscientemente la reforma laboral de Rajoy y su orgullo de pagar a tantos parados. Alberto Garzón “se luce” al decir que había bajado el turismo, sin darse cuenta de que estaba confinada toda España o disminuido el juego en las casas de apuestas, sin alcanzar a ver esos cuarenta y siete millones de españoles en “arresto domiciliario”; desaparecido el ministro de Cultura y Deporte…



Añadamos a todo eso, y mucho más, el bajo nivel de compromiso social del “vice” y el alto nivel de machismo descontrolado (tarjeta del caso “Dina” y sus improperios que degradan a la directora o coordinadora de la prensa tóxica “La última Hora” y a la mujer en general). Unamos a ello las mil y una aventuras de la ministra que llega a casa “sola y borracha”, la insultona estrategia de retorcer los hechos en el citado “digital informativo” y las mentiras del “marqués” en sede judicial, entre otras cuestiones que iremos desgranando otros días. El cóctel ya está listo para salir corriendo de ‘Hundidas’ Podemos y de sus aledaños. Precisamente es lo que han hecho; hasta las “Mareas” han acabado mareadas, destrozadas y ninguneadas.



Las cloacas rebosan casos pendientes en sede judicial y caudillismo degradante. Galicia y País Vasco -- éste en menor medida—han entendido que Unidas Podemos es un desastre integral en y para el Gobierno, además de desconocer los problemas que acogotan a España, a lo que se une su incapacidad para resolver cuestiones de calado. Decíamos al principio que ni es útil para la sociedad ni para afrontar los retos de la agenda 2030.



“No me interesa España. Si llego al Parlamento, lo haré para liarla y nada más”, en palabras del “marqués” y en video que ya es viral. Pero sus mensajes, su nula gestión, el odio a la monarquía, las alabanzas al terrorismo, los mensajes de expropiación necesaria, sus mentiras sobre las residencias de mayores, el caso “Dina” que ya es caso “Iglesias”, el uso y abuso de coche oficial…. Todo eso, añadido al negro pasado bolivariano que rodea a su siniestra persona, empieza a ser conocido y no deja de ser “preocupante e inquietante”.



En fin, William Barr, fiscal General de USA, está al acecho y cualquier paso en falso de Pablo Iglesias puede hacerle “eterno” ciudadano americano. Ya saben, cuestión de presunciones de narcotráfico, terrorismo y cloacas: mala estrategia y peor explicación. Y García Castellón poniendo los puntos sobre las íes. Pocas bromas con un profesional como él: no hay más que preguntar a Mario Conde. Pues eso.