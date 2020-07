Altrient C ha sido elegida como finalista en los Premios Vogue Belleza 2020 Comunicae

lunes, 20 de julio de 2020, 14:43 h (CET) Kourtney Kardashian o Gwyneth Paltrow son solo algunos nombres de una larga lista de celebrities internacionales que han compartido en entrevistas y publicaciones de redes sociales, que AltrientC (sobres monodosis liposomales) es su vitamina de elección. Actualmente es top ventas en Amazon y finalista de los premios Vogue de Belleza 2020. Se ha probado de manera clínica que aumenta la elasticidad de la piel, la hidratación y los niveles de colágeno y mejora el sistema inmune y agiliza el metabolismo La vitamina C liposomal de Altrient ha ganado el puesto de Subcampeón en la categoría ´Lo mejor en bienestar´en los Premios de Belleza Vogue 2020.

Kourtney Kardashian admite que es su arma secreta para mantener su sistema inmunológico fuerte, fue su madre Kris Jenner quien se lo recomendó hace más de 10 años. Justin Bieber dice que es la mejor vitamina C del juego´y los lectores de VOGUE parecen estar de acuerdo.

Ha habido una demanda sin precedentes de este súper suplemento en los últimos meses por su papel en el apoyo a la función normal del sistema inmunológico y, lenta pero seguramente, la cadena de suministro está volviendo a la normalidad.

Altrient es la primera marca de suplementos liposomales de salud y belleza de primera calidad, que utilizan la Tecnología de Encapsulación Liposomal de vanguardia (TEL), para ofrecer una absorción máxima. Las innovadoras fórmulas de gel de Altrient, hechas con un proceso patentado, ayudan a que los nutrientes pasen intactos por el sistema digestivo, lleguen rápidamente al torrente sanguíneo y sean entregados a las células, donde más se necesitan.

Se ha demostrado clínicamente que la vitamina C liposomal Altrient es 3 veces más absorbente que otras formas orales de vitamina C. También se ha demostrado que aumenta la elasticidad de la piel en un 61% en sólo 12 semanas, en un estudio doble ciego y controlado con placebo.

Atrient viene en un cómodo formato de sobres de 1,000mg que se puede llevar en el bolso, cartera o bolsillo. Los suplementos son fáciles de tomar, simplemente se vacía el sobre de gel en una pequeña cantidad de agua y se bebe de un trago. La Vitamina C de Altrient es vegana, non-gmo y no contiene azucares añadidos, endulzantes artificiales, colorantes artificiales, saborizantes artificiales, trigo, gluten, levadura, hexano ni proteína de soja. Altrient es suave con el estómago y no tiene efectos secundarios negativos conocidos.

PVP 43,19euros/caja de 30 sobres

De venta en: abundanceandhealth.es

Altrient está disponible en todo el Reino Unido y Europa en farmacias, clínicas y tiendas naturistas seleccionadas.

Acerca de Altrient

Altrient es la primera marca de suplementos de salud y belleza liposomales altamente avanzados que emplean un nuevo y revolucionario método para maximizar la absorción de vitaminas, nutrientes y compuestos bioactivos. El proceso patentado de Altrient solamente utiliza los mejores ingredientes para elaborar los suplementos liposomales más perfectos y puros del mundo. Altrient es fabricado por los reconocidos laboratorios de LivOn Labs.

La vanguardista Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) de Altrient protege a los nutrientes de los ácidos estomacales, garantizando así una llegada segura al intestino delgado, desde donde se incorporan al torrente sanguíneo.

Alrededor de 3/4 de los suplementos contenidos en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Los suplementos liposomales pueden alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

La marca ha sido galardonada con premios de las ferias y convenciones de salud y belleza internacionales más importantes.

Muchas celebrities internacionales como Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Suki Waterhouse o Kourtney Kardashian entre otros… y expertos en salud de todo el mundo toman y recomiendan Altrient.

Hay diferentes gamas en función de las necesidades de cada persona que, además, pueden combinarse para multiplicar los beneficios. Altrient tiene una gama liposomal cuidadosamente desarrollada, que incluye Altrient Liposomal Setria Glutatión y que utilizan pro-atletas, y Altrient B vitamina y complejo mineral son patrocinadores de IRONMAN.

