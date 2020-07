Hitos que marcarán el digital banking según GDS Modellica Comunicae

lunes, 20 de julio de 2020, 14:12 h (CET) La Banca Digital camina hacia un nuevo ecosistema financiero inteligente y personalizado que ofrece una experiencia centrada en el cliente y en una mayor rentabilidad. GDS Modellica ha desarrollado soluciones flexibles que posibilitan a las empresas financieras crear, gestionar y mejorar sus estrategias de manera más rápida, conveniente y personalizada Si antes de la pandemia la estrategia digital era una opción eficaz en el sector financiero, ahora, tras la COVID-19, su implantación será imparable, al comprobarse que es imprescindible para abordar el nuevo paradigma financiero cuyos retos buscan la rentabilidad, mejorar la experiencia de cliente y optimizar la cartera de los servicios que presta gracias a la utilización de nuevas herramientas tecnológicas: Cloud Computing, Medios de Pago, Blockchain, Chatbots, Banca cognitiva, APIs, Criptomonedas, Ciberseguridad...Las entidades financieras disponen de una sensible y amplia información de los clientes que, gracias a estas herramientas pueden ser integradas, transformadas y puestas en valor para fidelizar a los clientes existentes y captar nuevos al ofrecerle servicios sencillos y flexibles.

Una de las consecuencias inmediatas del confinamiento de estos últimos meses ha sido la aceleración del proceso de transformación digital financiera al multiplicarse las operaciones de manera remotas, el auge de los pagos sin contacto y las transacciones monetarias por medios digitales. Dicha situación ha exigido al sector bancario poner a disposición de los clientes la infraestructura adecuada para garantizar la continuidad y buen funcionamiento de los servicios con soluciones adaptadas a la normativa. Los canales digitales han sido clave en la plena operatividad. Servicios agiles y de confianza para los usuarios que aportan un valor añadido a la gestión de sus finanzas; si bien, no exentos de inseguridades asociadas que van desde la propia seguridad informática, a la ciberseguridad o al incremento de operaciones de riesgo.

GDS Modellica consciente de las nuevas necesidades del sector, ha desarrollado softwares para ayudar a empresas y entidades bancarias en la toma y gestión de las decisiones con un sistema de gestión específico para cada industria. Tanto las empresas como los usuarios particulares reclaman a las entidades soluciones ágiles que disminuyan las gestiones presenciales y la burocracia para operar con libertad y seguridad.

Las soluciones de GDS Modellica son flexibles y posibilitan a las empresas financieras crear, gestionar y mejorar estrategias de manera más rápida, conveniente y personalizada, manteniendo el cumplimiento dentro de un entorno regulatorio muy estricto, además de ayudarles en la aceleración del ciclo comercial adaptándolo tanto al otorgamiento de créditos como proporcionando propuestas de préstamos, siempre con la máxima rentabilidad. Estas soluciones, señala su director general, Antonio García Rouco “con enfoque analítico predictivo, Big Data y gestión de decisiones aprovechan la ejecución en el Cloud Computing para maximizar la flexibilidad, acelerar la implementación y reducir los costes. Sus servicios cualificados resultan indispensables para cualquier organización que necesite optimizar y automatizar sus políticas y estrategias de administración de riesgo de crédito”.

El cliente es el centro de referencia y el protagonista de la banca digital, las entidades financieras buscan satisfacer las necesidades de sus clientes, personas o empresas ofreciendo una respuesta personal, “a la carta”. Los hitos de la banca digital son: la flexibilidad, transparencia y cercanía, el cliente decide cómo, cuándo, dónde, y desde dónde hacer las gestiones; la transaccionalidad para realizar múltiples gestiones sencillas por parte de todos los usuarios como puede ser una simple consulta de saldos o movimientos comunicados, buzón electrónico, transferencias, domiciliaciones… o aquellas gestiones más propias de empresas como pagos de nóminas, cobros y pagos de recibos y consultas; autentificación biométrica facilita el acceso a los usuarios y verifica su identidad; acceso multicanal claro, sencillo, útil y con información actualizada; seguridad en entornos y web seguras que garanticen su fiabilidad y den confianza al usuario.

Un panorama financiero complejo, apuntan desde GDS Modellica, en él que han entrado en escena nuevos actores que van desde la propia banca digital, neobancos, Fintech o empresas que paulatinamente van desbancado a la banca tradicional y transformando el propio paradigma de relación con el usuario. Un ecosistema financiero digital que ha de reconducirse, fortalecerse, renovarse y adaptarse a las situaciones para ofrecer al usuario una experiencia, personalizada única.

GDS Modellica, con presencia mundial, es una compañía de software para la gestión de riesgo de crédito. Lleva más de 15 años colaborado con éxito con cientos de instituciones financieras, minoritas, aseguradoras y diversas organizaciones en más de 36 países. La entidad provee softwares de decisión y una tecnología analítica que ayudan a las empresas a gestionar los procesos de riesgos, combatir el fraude y generar relaciones rentables con sus clientes. https://www.gdsmodellica.com

