ZEISS EnergizeMe e IndiGO de mark´ennovy, protección total para la generación que usa gafas y lentillas

lunes, 20 de julio de 2020, 14:04 h (CET) En el mundo occidental hay 140 millones de usuarios de lentes de contacto —casi tres millones en España— que sienten la misma preferencia*1) por sus lentes de contacto que por sus gafas y que ahora pueden compartir también la protección de sus ojos ante el exceso de luz azul-violeta y los rayos UV, independientemente de si llevan unas u otras Las lentes de contacto no reemplazan a las gafas como ayuda visual. Su uso es complementario. Una encuesta internacional de ZEISS en la que participaron 2.400 personas en todo el mundo demuestra que los usuarios de lentes de contacto no pretenden usarlas en exclusiva. Los resultados indican que usan sus gafas más frecuentemente, y durante periodos más largos, de lo que podría parecer. El 65% de los usuarios de lentes de contacto también disfruta de sus gafas graduadas especialmente para leer, ver la televisión o usar su tablet*2).

En lo que todos los amétropes coinciden es en que, lleven unas u otras para corregir su defecto visual, quieren estar protegidos frente al Síndrome Visual Informático, y ante el exceso de radiación UV. El lanzamiento del primer proyecto cobranding mark´ennovy-ZEISS Vision Care asegura ambas protecciones, en circunstancias lumínicas interiores y exteriores, y en el ocio o en el trabajo.

Protección ante la luz azul-violeta

El consumo de nuevas tecnologías, sobre cualquier pantalla, exige el máximo esfuerzo de los ojos. De media, se pasan cinco horas al día frente a los smartphones, tablets o televisores, y se consulta el móvil más de ochenta veces.

Responder al desafío visual a que somete el mundo digital obliga a los músculos ciliares, los responsables de acomodar el enfoque de los ojos, a trabajar mucho más duro de lo que lo habían hecho nunca. Dolor de cabeza, cuello contracturado, irritación o fatiga ocular son síntomas del denominado estrés visual digital, que se ha convertido en un fenómeno global. En el caso de los usuarios de lentes de contacto, al también llamado Síndrome Visual Informático (SVI) se añade su uso más horas de las recomendadas. El 61% de los usuarios de lentes de contacto admite llevarlas más de 8 horas al día*2).

La combinación del uso de lentes de contacto IndiGO de mark´ennovy y gafas con lentes oftálmicas ZEISS EnergizeMe bloquea igualmente la luz azul-violeta nociva que puede llegar a causar el SVI. La dispersión óptica aumenta con la edad y con la exposición a la luz azul. Cuando se filtra esta radiación, la visión puede mejorar. Con el aumento de la adición, también aumenta la dispersión. Por eso, el bloqueo de la luz azul que lleva a cabo el material hidrogel de que están hechas las lentes mark'ennovy IndiGO es una solución apropiada para mejorar la visión.

ZEISS EnergizeMe son las primeras lentes oftálmicas (cristales de las gafas) especialmente diseñadas para los usuarios de lentes de contacto. Reducen el estrés visual digital y aportan al paciente la necesaria relajación después de utilizar las lentes de contacto mediante la combinación de tres tecnologías. El diseño exclusivo de ZEISS EnergizeMe asegura un campo de visión amplio, de manera que, para el usuario, el cambio de lentes de contacto a gafas aporta relajación. La Tecnología Digital Inside de ZEISS tiene en cuenta los frecuentes y rápidos cambios de enfoque entre cerca y lejos que necesita el mundo en píxeles. ZEISS DuraVision BlueProtect filtra una parte, la nociva, de la luz azul emitida por dispositivos de alta energía.

Y contra los Rayos UV

La radiación UV es potencialmente dañina, incluso en invierno o en días nublados, para la piel y para la salud de ojos. A diferencia del código de buenas prácticas que habitualmente se sigue para proteger la piel, no ocurre lo mismo con los ojos, cuando, en realidad, son muy parecidos a la piel. Tienen colágeno, por ejemplo. La sobreexposición a esta radiación puede dañar los ojos y la piel que los rodea, causando envejecimiento, arrugas y, en casos severos, cáncer de piel (entre el 5 y el 10% del cáncer de piel se origina en los párpados). A largo plazo, puede causar otras enfermedades oculares, como fotoqueratitis o cataratas.

La Organización Mundial de la Salud recuerda que cada año en el mundo tres millones de personas se quedan ciegas por culpa de la radiación UV. Cerca de la mitad de los casos de ceguera (48%) derivan de cataratas, que en el 20% de los casos, son agravadas por esta radiación.

Es un hecho que sólo 1 de cada 5 personas lleva gafas de sol cuando sale a la calle, como también lo es que una de las formas más simples y eficientes de prevenir varias enfermedades oculares es el uso de lentes de contacto como mark´ennovy IndiGO o cualquier lente ZEISS, incluido ZEISS EnergizeMe, que bloquean los rayos UV hasta el nivel que la OMS considera apropiado.

ZEISS y mark'ennovy consideran que la gran mayoría de usuarios de lentes de contacto pertenecen a la Generación &, es decir, consumidores que deciden llevar gafas y lentes de contacto, y que valoran las dos ayudas visuales de igual manera.

