Carpintería Metálica Villanueva da las claves para tener el jardín en perfectas condiciones en verano

lunes, 20 de julio de 2020, 12:47 h (CET) La época estival es la más difícil para el cuidado del jardín ya que es una estación muy seca con tormentas momentáneas que pueden afectar al cuidado de éste Tener un jardín bonito, verde y sano, un espacio donde poder disfrutar del verano y de todo el año, es el sueño que toda persona quiere tener. En Carpintería Metálica Villanueva, expertos en mobiliario de aluminio para jardinería, son conscientes de que el calor del verano hace querer tener en perfectas condiciones el jardín de casa para poder salir a tomar la fresca en las calurosas noches de verano.

Considerando muchos factores, todo el mundo puede tener el jardín ideal para estar a gusto en él con sus flores, plantas, sombras, mobiliario y la tranquilidad que brinda tener un espacio en condiciones perfectas.

Claves para tener un jardín perfecto (en cualquier estación del año)

Tener el mobiliario adecuado

En función del espacio que dispongas en el jardín, podrás tener más piezas o menos pero siempre un mobiliario de exterior que sea de calidad. El aluminio es un material muy resistente a la humedad y la corrosión y fácil de mantener proporcionando así una gran durabilidad para no tener que preocuparse por las condiciones climatológicas cambiantes y más en verano donde suele haber tormentas momentáneas y mucho sol. Por eso, es perfecto el mobiliario exterior de aluminio (mesas, sillas, toldos, porches y pérgolas) para cualquier jardín ya no solo por motivos estéticos ya que ofrece infinidad de colores, sino que garantiza el paso del tiempo y la durabilidad de este.

Regar a primera hora de la mañana

Para cuidar un jardín en verano es muy importante regar más que nunca y, si es posible, a primera hora de la mañana con el frescor y el sol en una posición en la que aún no da tanto calor. De esta forma se aprovecha mejor el agua porque la evaporación es mejor y las plantas tienen más tiempo para absorberla.

Según la ubicación de las flores y plantas necesitarán una cantidad diferente de agua, por ejemplo, necesitarán mas si están plantadas en macetas en lugar de en la tierra directamente. Si las ordenas se nutrirán entre si del agua. Si hay césped, hay que cortarlo y regarlo después y se notará un gran frescor en el jardín si es posible por la mañana, y si no, al anochecer para salir a la fresca por la noche.

Elegir el tipo de plantas y donde van a ir colocadas

La belleza y el éxito del espacio lo determinara la disposición y el tipo de plantas. Lo ideal es elegir aquellas que no necesiten mucha humedad ni sombra, pero, a su vez, comprar algunas que no necesiten mucho riego. Lo más recomendable es agruparlas en maceteros de aluminio porque son longevos, impermeables y estéticamente perfectos para dar un toque diferente al jardín teniendo el mejor equilibrio entre el agua, el sustrato y la planta.

Cada jardín depende del espacio que tenga y los gustos personales de las personas que habitan en la casa en materia de decoración y deben saber los cuidados especiales que tiene disponer de un jardín en el hogar. Carpintería Metálica Villanueva se ofrece para buscar la solución que mejor se adapte a cada persona para poder disfrutar de un espacio espectacular para estar con familia o amigos.

