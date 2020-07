Natural Optics Group y WIVI Vision apuestan por la innovación para mejorar la salud visual mediante juegos Comunicae

lunes, 20 de julio de 2020, 09:12 h (CET) Natural Optics Group une fuerzas con WIVI Vision para dar soluciones modernas e innovadoras ante las problemáticas que proporcionan las pruebas de salud visual. La gamificación llega al sector óptico para quedarse Natural Optics Group (NOG) apuesta por WIVI, una solución software que se apoya en parte de hardware basado en inteligencia artificial IBM Watson para evaluar y entrenar las disfunciones visuales con mediciones objetivas.

Todos los asociados de NOG quedaron impactados al descubrirlo durante la celebración de los NOG DAYS. Sobre todo los que en primera persona probaron la experiencia en 3D. Aquellos que no pudieron asistir lo han conocido con los webinars que la compañía ha preparado provocando una fantástica acogida.

También la prueba piloto realizada en Natural Optics Fuerteventura pone de manifiesto que WIVI ha venido para quedarse y se va a convertir en el fisioterapeuta de los ojos. Si algo define a Natural Optics Group es la forma de entender el mundo de la visión y audición muy holísticamente. La empresa trabaja alineada con sus asociados buscando dar soluciones integrales a las necesidades visuales y auditivas de todos los pacientes.

Otro aspecto identitario de NOG es su apuesta por la innovación. Los miembros del grupo son conscientes de que la población vive en entornos VUCA altamente cambiantes. Por ello, hay que estar pendiente de las nuevas investigaciones, al igual que los últimos avances tecnológicos tanto para el gabinete y el punto de venta, como para el análisis del negocio. Hay que ir más a por la excelencia en la experiencia del paciente: conseguir una experiencia excelente con soluciones excelentes ofreciendo servicios excelentes.

¿Por qué NOG participa del lanzamiento mundial de WIVI Vision?

Para empezar, WIVI Vision es una solución totalmente alineada con los valores y objetivos de Natural Optics Group. La compañía lleva mucho tiempo siguiendo el desarrollo de la solución y se ha convertido en apóstol del mismo. WIVI además cuenta con marcado CE europeo y Clase Médica aprobada por el Ministerio de Sanidad. Es decir que la evaluación y entrenamientos que realiza han sido validados y certificados para las diferentes disfunciones visuales. Avalado con más de 30 galardones nacionales e internacionales de alto prestigio en los apartados de Salud y Tecnología.

¿Qué aporta WIVI a los pacientes?

WIVI evalúa más de 50 parámetros oculares de 5 áreas visuales con algoritmos cognitivos en menos de 15 minutos. Además, solo necesita 20 minutos para cada sesión de entrenamiento, siendo la herramienta clínica de medición visual más potente del mercado. Todo ello se constata facilitando la experiencia del paciente al realizar un examen exhaustivo en un espacio de tiempo tan breve.

La experiencia se ve ampliamente mejorada con la gamificación que permite al paciente tener un diagnóstico y seguir un tratamiento que consiste en jugar en 3D de forma interactiva y personalizada para cada uno. Gracias a la Inteligencia Artificial, la jugabilidad se adapta a cada paciente en función de sus resultados ofertando un entrenamiento absolutamente personalizado. Esta es una de las claves de su éxito: el engagement de los pacientes al juego evita que estos abandonen el tratamiento, como pasa a menudo con la terapia visual convencional.

¿Qué aporta WIVI a los profesionales de la visión?

Lo más destacable son los datos objetivos para poder realizar un buen diagnóstico, con informes mediante gráficas y valores de evolución del tratamiento que permiten hacer tangible la mejora al paciente durante las sesiones de entrenamiento. Así pues, hay una mejora más que evidente en la imagen profesional y en el desarrollo de la actividad.

¿Qué aporta WIVI al negocio?

El modelo de negocio en las ópticas ha ido variando con los años. Pese a ello, los profesionales de NOG afirman que las ópticas aún están enfocadas en mayor medida al error refractivo que se suele corregir con gafas o lentes de contacto.

En los últimos años también ha aumentado la parcela de salud ocular con pruebas diagnósticas en los centros ópticos. En la mayoría de casos, estas pruebas permiten al óptico llevar a cabo una función preventiva ante problemas oculares que pueden limitar la visión. Otro aspecto muy importante es que sólo el 1% de los ópticos ofrece este tipo de servicios a sus pacientes, con lo que el tratamiento llega solamente al 2% de pacientes con problemas de eficiencia visual: visión binocular, acomodación, habilidades lectoras, motilidad ocular y visuopercepción.

El confinamiento por Covid19 ha puesto de manifiesto la relevancia de los problemas de eficiencia visual y aquí es donde WIVI viene a facilitar la tarea al óptico. Del 100% de la población evaluada, se detectan disfunciones visuales en un 30% de los casos. Entonces, ¿por qué hay tan pocos profesionales dedicados a la detección de estos problemas? Las razones son diversas:

El tiempo de diagnóstico en gabinete.

Tiempo de dedicación por cada paciente durante el entrenamiento.

Necesidad de espacio y materiales para llevar a cabo las sesiones.

Tiempo en la redacción de informes.

Tasa de abandonos.

Formación larga y costosa. Todos ellos son elementos disuasorios para muchos profesionales y que WIVI resuelve de la siguiente manera:

Mejorando la experiencia del paciente que ahora viene a jugar.

Reduciendo el tiempo para el diagnóstico, pasando de 1h a 15’.

Reduciendo el tiempo de cada sesión de entrenamiento a 20’.

Sin ocupar espacio en gabinete y tiempo del óptico, puesto que puede estar en la sala de ventas y guiado por un auxiliar durante la sesiones de entrenamiento.

Genera informes automáticamente de evaluación y entrenamiento visual.

Al integrar las diferentes áreas de visión a la vez, reduce el tiempo de terapia de 1 año a 3 meses.

Y además, WIVI tiene un programa de formación personalizado y un programa de marketing para el lanzamiento. Con el ánimo de trabajar para conseguir que los ópticos puedan cuidar integralmente de la salud visual de sus pacientes nace el acuerdo de Natural Optics Group con WIVI. El grupo cree que hay que enrolar a muchos profesionales para dar solución a muchos pacientes.

Por todo esto, Natural Optics Group ha llegado a un acuerdo de lanzamiento mundial de WIVI que viene de la mano de sus fundadores, dos grandes profesionales: Eva García Ramos (Ingeniera en Telecomunicaciones) y Juan Carlos Ondategui-Parra (Diplomado en Óptica-Optometría y Doctor en Ingeniería Óptica).

El programa piloto lanzado en los centros de Natural Optics Fuerteventura auguran un gran éxito por la gran necesidad de dar soluciones integrales a la visión. NOG tiene el convencimiento de que WIVI va a revolucionar el mundo de la óptica. Para cualquier consulta podéis contactar con el equipo sin ningún compromiso, enviando un correo a la siguiente dirección: c.delafuente@naturalopticsgroup.com .

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tormo Franquicias se convierte en la 1ª consultora de franquicia que ofrece un servicio 360º a sus clientes Repara tu Deuda cancela 41.644 € de deuda en Terrassa (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad Stop Dietas milagro: la salud del cuerpo es más importante que su volumen Joe Moliner: "Hackers ‘buenos’ para ayudar a emprendedores y empresas a crecer y no desaparecer" La residencia Otxartaga retoma con entusiasmo su labor sociosanitaria en la era de la nueva normalidad