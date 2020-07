Repara tu Deuda cancela 41.644 € de deuda en Terrassa (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

lunes, 20 de julio de 2020, 09:23 h (CET) El despacho de abogados lidera el mercado con la gestión del 89% de casos de toda España Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido una nueva cancelación de deuda mediante dicha legislación. Se trata del caso de BR, vecina de Terrassa (Barcelona), de nacionalidad alemana, a quien el Juzgado de Primera Instancia nº8 de Terrassa (Barcelona) le ha perdonado de una deuda de 1.644 euros con 6 Bancos.

BR, sin bienes a su nombre, con una nómina de 1.250 euros/mes y su marido a su cargo, se fue endeudando hasta no saber qué hacer ni a quién acudir. Repara tu Deuda gestiona más del 89% de todos los casos a nivel nacional y, desde que puso en marcha su actividad en 2015, mismo año que entró en vigor la ley en España, no ha parado de cerrar casos alcanzando la cifra de dieciocho millones de euros (18.000.000) en concepto de cancelación de deuda.

“La mentalidad de superar el fracaso económico y volver a empezar en otros países está más normalizado que en España”, afirman los abogados. Así lo demuestran los números de casos realizados en algunos países como Francia, Italia o Alemania, donde la media anual de casos de personas que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad se sitúa en torno a los 120.000, mientras que en España apenas se superan los 10.000 casos anuales, después de 5 años de la entrada en vigor de la Ley de la Segunda Oportunidad

La Ley de segunda oportunidad es un mecanismo que persigue que aquellas personas que se encuentran en situación de dificultad económica tengan un proceso al que acogerse con el fin de refinanciar las deudas en términos de viabilidad, o bien, ver canceladas esas deudas y obtener una verdadera segunda oportunidad. El despacho de abogados Repara tu Deuda lucha para que cualquier persona con problemas de deudas pueda acceder a esta ley, adaptando siempre los honorarios en función a la capacidad económica del cliente.

