​Efecto protector del matrimonio

sábado, 18 de julio de 2020, 10:31 h (CET) Algunos estudios exploran la relación entre salud y matrimonio para el caso específico de los hombres. Concretamente, uno publicado en la revista Psychological Medicine observa que los varones casados consumen por término medio menos alcohol, cannabis y tabaco. El equipo que realizó la investigación, liderado por la Dra. Jessica Salvatore, de la Virginia Commonwealth University, tomó como muestra a 890 parejas de gemelos -1.790 hombres en total- y examinó sus datos de salud recogidos durante un largo período.



Según el análisis, el matrimonio aparece asociado con una reducción sustancial del consumo de drogas. La disminución comienza incluso antes del matrimonio. La comparación entre gemelos descarta la explicación alternativa de que los efectos, en el caso de los unidos en matrimonio, se derivan de una mezcla de factores individuales y familiares.



Lo que sí parece revelar es que la perspectiva de que se va a comenzar una etapa nueva, de vida compartida, estaría incitando a abstenerse de consumir drogas. "Las expectativas sociales de que un 'buen' esposo no bebe o fuma excesivamente, pone presión sobre los hombres para reducir el uso de sustancias psicoactivas", dice Salvatore a Aceprensa.



¿Funciona igual con las uniones de hecho? "El matrimonio implica un mayor grado de compromiso que la cohabitación, y es un estatus legal y social reconocido. Eso lo hace más protector contra el uso de sustancias que la unión de hecho", refiere, y añade que dicho efecto disuasorio también lo tiene el hecho de haber tenido hijos, si bien dicho factor no aparece en esta investigación, pero sí en otra efectuada por ella.











