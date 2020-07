La democracia desplumada

¿qué sentido tiene ser de una doctrina si sus representantes no cumplen con lo que dice su ideario? Por otra parte, una ideología podrá decir lo que quiera que, si sus representantes son buenas personas, harán honor a lo que representan. También es cierto que, dice mucho y nada bueno, aquellas personas que viendo que sus líderes son gente corrupta, lo justifican... Yo creo que el bien debe de estar en el punto de mira más alto de cualquier persona cabal. Por eso los disidentes se hacen tan odiosos para sus correligionarios: los esclavos no pueden perdonar a los que no se prostituyen. Como decía Groucho Marx: “Estos son mis principios. Si no le gustan… tengo otros” Esto es lo que reina hoy día. Y, aunque no sé cómo justificarlo, intuyo que San Agustín tenía razón al decir aquello de: "fuera del bien, nada existe”. Lo que ha sucedido en las elecciones en el País Vasco y Galicia, es malo y por lo tanto, no ha existido. Estimo que, si la democracia fuera madre, se sentiría como aquellas madres a las que sus hijos abandonan en una residencia después de haberla desplumado... Señores Urcullu y Feijóo, el acoso a Vox deja en entredicho la limpieza de las elecciones en sus respectivas comunidades. Por lo tanto, como no han sido democráticas, les animo a que dejen el puesto.