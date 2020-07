Joshua Abreu – Yerno de Oro

En mi última visita en el Congreso de Estados Unidos, Washington DC, tuve la oportunidad de entrevistarme con el Congresista de NY Eliot Lance Engel, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores en la Cámara de Representantes. Era fascinante escuchar su discurso, lleno de detalles irrevocables, haciendo referencia a los gobernantes corruptos y miserables en la Republica del Paraguay, mencionando entre ellos a José Alberto Alderete (ex Director General de ITAIPU), Ernst F. Bergen, actual director de Itaipú (hombre de confianza de José Alderete) y miembro de la Congregación Religiosa Raíces; dando énfasis al enorme daño patrimonial que estos personajes le causan al pueblo paraguayo.



El Congresista Engel, estuvo bien informado sobre los esquemas de mega lavado de dinero encabezados por Carlos Fernández Valdovinos y otros ‘economistas’ bajo las operaciones del Banco BASA (ex Banco Amambay); la mayor preocupación para este ilustre legislador era el vergonzoso hecho de que Mario Abdo Benítez (MAB) ha surgido como un jefe de estado inútil, rodeado por una Kakistocracia y equipo de ladrones inescrupulosos y vende patrias.



Actualmente el Paraguay es un estado fallido, sometido al crimen organizado, con el P. E. financiado por enemigos del Estado de Israel y Estados Unidos y gobernado por un Presidente que acabo de comprar en Coral Cables – Miami una imponente mansión (por más de US$ 8 millones).



A MAB, actitudes de gente como JOSHUA ABREU, yerno de José Alderete, actual presidente de la Comisión Nacional de Valores, con sueldo Gs. 22 millones (maestro extorsionador) y Federico Mora (del Programa Nacional de Becas) con bandera de Holanda en su oficina; muy pronto lo van a echar por abuso de poder.