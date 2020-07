Los hábitos de compra del usuario poscovid son analizados por Tecnomari Comunicae

viernes, 17 de julio de 2020, 15:11 h (CET) En los últimos años, los hábitos de consumo de la población han ido cambiando de manera gradual, pero debido a la crisis sanitaria mundial Covid-19 algunos aspectos de compra se han visto modificados de manera apresurada, entre ellos el proceso de comprar móviles. Es por esto que empresas de móviles baratos libres, como es el caso de Tecnomari, dan las claves para entender los motivos de todos estos cambios Tecnomari y los nuevos hábitos de comprar móviles libres

Durante los meses de confinamiento los productos de gran consumo han aumentado sus ventas, dato que se ve reflejado en el incremento del 26% del gasto medio de cada hogar en dichos productos, entre los que se encuentran los móviles baratos.

Uno de los aspectos que mantiene en la incertidumbre a los propietarios de los comercios, es saber si esta tendencia seguirá al alza o por el contrario, se verá truncada por el miedo de los consumidores a una posible regresión económica.

Es por este motivo que, a lo largo de estos meses y con proyección de futuro, se deberán diseñar planes para incentivar comprar móviles libres u otros artículos por parte de los usuarios. El perfil del comprador poscovid, tanto móviles baratos libres como de iPhone barato se verá modificado.

Después de esta gran crisis de salud mundial, el usuario se ha vuelto más sensible al precio. A día de hoy, apuesta por los precios ajustados sin dejar atrás las últimas tecnologías, es por esto que se decanta por la compra de un smartphones de gama media o iPhone barato.

Por otro lado, las compras se han vuelto menos impulsivas. Antes de decidirse por uno de los múltiples móviles libres, el comprador hará un análisis previo de sus necesidades a cubrir como de los diferentes aspectos internos que posee el modelo de iPhone barato o smartphone libre que quiera comprar.

Otro punto a destacar de la nueva modalidad de consumo del usuario poscovid, son los establecimientos que escoge ya que apuesta por las compras online frente al desplazamiento hasta el punto de venta.

Los motivos son varios, por una parte el usuario prefiere hacer la compra de móviles libres desde su dispositivo para no exponerse al virus, tanto por la tranquilidad y seguridad que le ofrece comprar en tiendas de móviles baratos libres con recorrido, como es el caso de Tecnomari.

Otro cambio de hábito que ha surgido a raíz del confinamiento, se haya en los hábitos de compra de la población mayor de 55 años. Así pues, este sector ha dado un vuelto de 180º en sus hábitos y a día de hoy prefiere hacer sus compras de manera online. El motivo es muy sencillo, a raíz del miedo al contagio durante el confinamiento se vió obligado a realizar sus compras online y al perder el miedo al entorno online, ha decidido continuar comprando de esta manera.

Para finalizar, el método de pago también se ha visto afectado. Así pues, prevalece el pago con tarjeta frente al pago en efectivo en el punto de venta. Con respecto a las tiendas online, muchos de los usuarios apuestan por fraccionar el pago de su iPhone barato o uno de los móviles libres que hayan adquirido ya que el miedo a la incertidumbre a la posible regresión economía hace querer preservar la economía personal sin dejar de adquirir nuevos productos.

