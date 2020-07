Las comparsas de Tenerife han acordado no concursar en la edición de 2021, según la Concejalía de Fiestas Comunicae

viernes, 17 de julio de 2020, 10:46 h (CET) Las comparsas dejarán a un lado el espíritu competitivo para organizar exhibiciones, en vez de certámenes, así lo han confirmado desde la Concejalía de Fiestas al periódico El Día de Tenerife Dada la situación de alarma sanitaria que se está viviendo a nivel mundial debido al Covid-19, las comparsas que participarán en la edición de 2021 del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, han llegado a la conclusión de que, aunque ya esté instaurada la 'nueva normalidad', la mejor solución es suprimir el concurso de comparsas y la famosa exhibición de la avenida de Anaga. Evitando así, en medida de lo posible, la formación de aglomeraciones para reducir el riesgo de contagio.

Algunos presidentes y directores del cuerpo de baile y parrandas, han comentado al periódico El Día de Tenerife que, dadas las condiciones sanitarias actuales, y la incertidumbre ante un posible rebrote, deben de ser prudentes y precavidos.

Además, han alegado que, tras sopesar varias opciones, los ensayos no son viables, ya que en ellos participan más de 100 personas, y muchos de ellos pertenecen a grupos de riegos, siendo algunos, incluso, sanitarios.

Por lo tanto, fiestas y comparsas, han llegado al acuerdo de dejar a un lado la competición y suspender los certámenes para organizar y celebrar dos exhibiciones, en su lugar. Estas exhibiciones contarán, por supuesto, con todas las medidas de seguridad y prevención ante el Covid-19.

Nuevas medidas y propuestas a las que se suma la de Fernando Hérnandez, director general del grupo Joroperos, quién anunció que su formación sí participa en la edición del carnaval de 2021. Lo hará con disfraces reciclados, proposición que ha sido aplaudida y aprobada.

A todo esto, muchos representantes han confesado que estas medidas de recorte les van a permitir recuperar su economía interna, al poder recortar gastos en músicos, en la compra de materiales en tiendas de disfraces y, por supuesto, en la confección de los disfraces de adultos, elementos que se llevan la mayor parte del presupuesto anual.

