THE MAKERS MOVEMENT: Lane Crawford Creative Call Out 2020 - Un llamado al talento y la creatividad local para dar forma al futuro

viernes, 17 de julio de 2020, 10:06 h (CET) Lane Crawford, la principal tienda de lujo icónica de China, está buscando talentos emergentes para formar parte de The Makers Movement, el noveno capítulo de su serie Creative Call Out La serie Creative Call Out fue lanzada por Lane Crawford en 2015 con el compromiso de buscar y apoyar el talento del mañana en las industrias creativas. Los creadores de colecciones de moda, estilo de vida y belleza, así como los creadores de contenidos y experiencias están invitados a participar en este emocionante y colaborativo Creative Call Out, convirtiéndose en parte del The Makers Movement.

El Call Out se ha lanzado en las ciudades de origen de Lane Crawford, Beijing, Shanghai, Chengdu, Hong Kong SAR y globalmente en línea el 7 de julio de 2020. Este año, en lugar de ser la sede de un evento físico, Lane Crawford ha lanzado una plataforma digital designada www.globalcreativecallout.com donde los participantes envían un video de 3 minutos en la primera ronda para presentarlo al panel de jueces internos de Lane Crawford.

Andrew Keith, presidente de Lane Crawford dijo: "The Makers Movement es una oportunidad emocionante para los creativos dentro de China, y a nivel mundial, para mostrar sus talento a nuestros equipos, nuestros jueces invitados y nuestros clientes. Proporcionar esta plataforma, junto con la tutoría práctica y las oportunidades comerciales, se alinea perfectamente con la ambición de Lane Crawford de liderar el nuevo mundo del lujo".

El panel estará compuesto por compradores y comercializadores del equipo de Lane Crawford, todos apasionados por el oficio de la venta al por menor, y todos en busca de talento en bruto y oportunidades comerciales. Un total de 12 marcas y creativos serán seleccionados como finalistas.

El panel de jueces contará con la presencia de jueces internacionales invitados, entre los que se encuentran el renombrado diseñador de moda Alexander Wang, Andrew Keith, presidente de Lane Crawford; Tasha Liu, de la comunidad de incubación de moda Labelhood; Ella Wong, de la Agencia de Artistas Creativos; Qu Fang de la plataforma de compras sociales Red y otros miembros del panel, para seleccionar a los 12 finalistas.

Por primera vez, Lane Crawford invita al público a votar por el ganador junto con los jueces, ya que estos 12 finalistas serán exhibidos en una exposición, en la tienda y en línea, para una votación abierta durante todo el mes de agosto de 2020.

Esta interacción con el cliente ayudará a identificar a los ganadores, y a dar valiosos comentarios de los consumidores a los finalistas participantes durante la etapa de votación en línea.

Se seleccionará un ganador de cada región para recibir un premio en efectivo de 100.000 dólares de Hong Kong (RMB) para el desarrollo empresarial; una tutoría personalizada que se basará en las necesidades individuales de la marca o el diseñador con expertos de la industria y equipos internos; una inversión comprometida de tres temporadas consecutivas en las colecciones, así como la participación en tres proyectos de marca que el ganador recibirá un apoyo y una visibilidad destacados.

Los 12 finalistas tendrán la oportunidad de presentarse como socio de marca de Lane Crawford en condiciones comerciales estándar.

La inscripción termina el 12 de agosto de 2020. Los ganadores serán anunciados a finales de septiembre de 2020 en lanecrawford.com y en www.globalcreativecallout.com.

Acerca de la Creative Call Out

La Creative Call Out de Lane Crawford es una iniciativa pionera establecida en 2015 para nutrir a los mejores nuevos talentos de la moda y el estilo de vida en todo el mundo. A través de una serie de eventos y una plataforma digital, Lane Crawford extiende una invitación permanente a los diseñadores y creativos emergentes de todo el mundo para que presenten y compartan su trabajo e ideas en cualquier momento y lugar, ofreciendo una oportunidad única para que las marcas y diseñadores de moda femenina, masculina, accesorios, belleza, tecnología y estilo de vida, así como los talentos artísticos como fotógrafos, estilistas, escritores y creadores de contenidos multimedia, se conecten con el equipo de expertos de Lane Crawford y muestren su trabajo.

Acerca de Lane Crawford

Fundada en 1850, Lane Crawford es un icónico centro comercial de lujo con una orgullosa herencia que abarca 170 años y ha servido a más de seis generaciones de clientes chinos e internacionales desde entonces.

Lane Crawford evoluciona constantemente su oferta de productos, experiencia y servicios, adaptándose a las expectativas de los clientes del siglo XXI, como minorista mundial de moda y estilo de vida omnicanal.

Con siete tiendas físicas estratégicamente situadas en lugares emblemáticos de las ciudades de Hong Kong SAR, Beijing, Chengdu y Shanghai, los clientes son bienvenidos en un mundo de más de 560.000 pies cuadrados. La gestión de productos de compra propia ofrece a sus clientes la edición de lujo definitiva en ropa de mujer, ropa de hombre, calzado, accesorios, belleza y bienestar, estilo de vida y joyería fina. Estos espacios de inmersión están impulsados por la creatividad, y los equipos son apasionados en la creación de ambientes que dan a los clientes momentos de descubrimiento edificantes e imperdibles. A lo largo de las temporadas, los clientes son bienvenidos a una experiencia sensorial que fusiona la moda, el diseño, el arte y la música, mientras que siempre se les ofrece un nivel de servicio impecable.

Lane Crawford se enorgullece de ser un líder de lujo con un modelo único en la región, en un mercado que de otro modo estaría dominado por las concesiones y las monomarcas. Este modelo permite a Lane Crawford presentar su propia edición con credibilidad, autoridad e inventiva. Los equipos de compras, creatividad y marketing de la empresa trabajan directamente con sus socios de marca para crear programas innovadores y exclusivos que son únicos y relevantes para el mercado de la China.

Como marca icónica y de confianza en la China y uno de los grandes almacenes más antiguos del mundo, Lane Crawford forma parte de The Lane Crawford Joyce Group, el principal grupo de venta al por menor, gestión de marcas y distribución de moda de Asia, que también incluye la boutique de moda de vanguardia Joyce; el especialista en calzado de moda, bolsos y accesorios Pedder Group; y el negocio de gestión y distribución de marcas de moda, belleza y estilo de vida ImagineX Group.

Además de la oportunidad de compartir sus diseños e ideas con un equipo de los mejores profesionales de la industria, las propuestas exitosas a Creative Call Out recibirán una selección de beneficios exclusivos, apoyo y asesoramiento experto. Entre ellos se incluye un programa de incorporación que abarca la administración jurídica, la logística, los procesos de pago, la gestión de cuentas y el apoyo al comprador; asesoramiento y tutoría sobre temas como el desarrollo de productos, la fijación de precios, la comprensión de los clientes y los estilos y siluetas; y la oportunidad de que los ganadores tengan sus diseños almacenados en Lane Crawford, tanto en la tienda como en línea, junto con ayuda para desarrollar colecciones y proyectos de cápsulas especiales, y la exposición a través de los canales de comercialización de Lane Crawford.

