Carretillas TR argumenta las ventajas del renting en el sector logístico Comunicae

jueves, 16 de julio de 2020, 16:50 h (CET) El renting de carretillas elevadoras es uno de los servicios que más ha crecido, en los últimos meses, en el sector de la logística y la manutención Las consecuencias económicas provocadas por el coronavirus han hecho que las empresas apuesten todavía más por este tipo de sistema. ¿A qué se debe, este fenómeno? Mediante este artículo, en Carretillas TR quieren reflexionar sobre los beneficios que plantea el renting de maquinaria para las empresas logísticas.

Uno de los principales beneficios del renting es de tipo económico. Al fin y al cabo, la compra de maquinaria implica una inversión inicial importante para las compañías del sector. El renting, en este sentido, permite disponer de las máquinas, para un uso habitual, sin la obligación de adquirirlas. “Es una opción realmente interesante, si se quieren optimizar los gastos a corto y medio plazo. Hemos constatado que está contribuyendo muchísimo a generar actividad económica, en un momento como el actual”, afirma el director comercial de Carretillas TR, Xavier Cabané.

Por si no fuera suficiente, el renting también ofrece la ventaja de que sus beneficiarios no tienen que preocuparse por la gestión del mantenimiento y la reparación de la maquinaria. De este modo, los costes variables desaparecen. “En Carretillas TR planteamos un servicio integral, con el que queremos facilitar al máximo la experiencia de los clientes con nuestras máquinas”, explica Cabané. Con una experiencia centenaria en el sector, desde esta compañía trabajan para que las empresas que optan por el renting cuenten con carretillas, plataformas y todo tipo de maquinaria de primer nivel, y que se encuentren siempre en un estado óptimo de rendimiento.

Una de las claves, en particular, del servicio de renting de Carretillas TR consiste en la diversidad y la calidad de su flota. “Con nuestro amplio parque de maquinaria podemos ayudar a los usuarios a encontrar, en cualquier momento, el modelo de máquina que más les conviene, y además a un precio muy competitivo”, añade Cabané. Así sucede, por ejemplo, con las carretillas BYD, reconocidas por su eficiencia y por su impacto mínimo sobre el medio ambiente, que han revolucionado, en los últimos años, el sector, y que también están disponibles en el servicio de renting de Carretillas TR.

Esta variedad fomenta la flexibilidad, que es uno de los valores fundamentales de un buen servicio de renting de maquinaria logística. Respecto a esta cuestión, en Carretillas TR se adapta la oferta disponible a las necesidades concretas del cliente. “Nuestro objetivo es facilitar la actualización de productos y garantizar una calidad constante”, concluye Cabané. El renting, por sus múltiples beneficios, es una alternativa interesante a la compra de maquinaria. Llevarla a cabo con una empresa de la experiencia de Carretillas TR es, además, sinónimo de confianza.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.