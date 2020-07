Wipro adquirirá IVIA Serviços de Informática Ltda en Brasil Comunicae

jueves, 16 de julio de 2020, 15:23 h (CET) IVIA Serviços de Informática Ltda es un proveedor de servicios especializado de TI para los sectores de Servicios Financieros, Retail y Manufactura Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), una compañía global de tecnología de la información, consultoría y servicios de procesos de negocio, firmó un acuerdo para adquirir IVIA Serviços de Informática Ltda., ubicada en Brasil. La sede de IVIA se encuentra en el noreste de Brasil, con oficinas en Fortaleza-Ceará, Recife-Pernambuco y Natal-Rio Grande do Norte. Fundada en 1996, IVIA brinda soluciones de TI que incluyen servicios de desarrollo de sistemas, mantenimiento, consultoría y gestión de proyectos para clientes en diferentes sectores como Servicios Financieros, Transporte, Retail, Salud, Bienes de Consumo, y Manufactura en Brasil.

El talento local de IVIA y las relaciones de larga data combinado con la experiencia global de Wipro ayudarán a expandir la huella geográfica en Brasil. La adquisición también ayudará a Wipro a implementar Delivery Centers en el Noreste de Brasil aprovechando la fuerza laboral de IVIA. Wipro tiene una presencia significativa en América Latina con oficinas en cinco países de la región: Brasil, México, Chile, Colombia y Costa Rica. En Brasil, Wipro tiene la visión de crecer sus operaciones llevando lo mejor de su experiencia global al mercado local y convirtiéndose en un socio estratégico que brinda servicios integrales de TI. Esta adquisición es otro paso significativo en el compromiso de Wipro con la región.

“Les damos la bienvenida a los empleados de IVIA a la familia Wipro. Ellos traen consigo fortalezas únicas y experiencia que serán de inmenso beneficio para Wipro. Continuamos haciendo inversiones estratégicas en la región y esta adquisición ayudará a Wipro a hacer frente a las necesidades de los clientes en múltiples verticales. Las capacidades digitales de Wipro combinadas con las fortalezas de IVIA maximizarán los beneficios para los clientes,” comentó Mukund Seetharaman, Vice President and Head of LATAM, Wipro Limited.

Dando la bienvenida a esta adquisición, Alexandre Menezes, Founder and Chief Marketing Officer, IVIA Serviços de Informática Ltda comentó, “Estamos emocionados sobre lo que Wipro e IVIA pueden entregar en conjunto a los clientes, transformar comunidades y aprovechar la tecnología de la información para empoderar a las personas. La presencia de Wipro, la cual está creciendo rápidamente en la región, sus capacidades de transformación digital, su portafolio global de clientes y su modelo de entrega ayudarán a nuestro talento y clientes inmensamente.”

Con una inversión continua en calidad y procesos, IVIA es una de las pocas compañías brasileñas que posee una certificación ISO 9001, MPS.BR and CMMI, y ha sido elegida, por décimo año consecutivo, como una de las mejores empresas para trabajar en Brasil, de acuerdo con Great Place to Work ®. La adquisición está sujeta a las condiciones habituales de cierre y es probable que se complete en el trimestre que termina el 30 de septiembre.

Acerca de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) es una compañía líder en servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos de negocios que ofrece soluciones para permitir que sus clientes hagan mejores negocios. Wipro ofrece resultados de negocio ganadores a través de su profunda experiencia en la industria y una visión de 360 grados de "Negocios a través de la tecnología". Al combinar la estrategia digital, el diseño centrado en el cliente, el análisis avanzado de datos y un enfoque de ingeniería de producto, Wipro ayuda a sus clientes a crear negocios exitosos y adaptables. Una compañía reconocida a nivel mundial por su cartera integral de servicios, su fuerte compromiso con la sostenibilidad y su buena ciudadanía corporativa, Wipro cuenta con una fuerza laboral dedicada de más de 180,000 personas, atendiendo clientes en 6 continentes.

Para obtener más información, visite www.wipro.com

Acerca de IVIA

IVIA es una empresa especializada en tecnología de la información que desarrolla soluciones para mejorar y expandir el negocio de sus clientes, ya sea reduciendo costos, aumentando la productividad o generando innovación. Con más de 750 profesionales, IVIA cuenta con un excelente personal técnico y consultores especializados, ya que sabe que su principal activo es la capacidad intelectual. Su responsabilidad social comienza dentro de la empresa, donde los talentos son valorados, respetados y compensados, creando una atmósfera de colaboración y creatividad constantes.

Como empresa contemporánea, IVIA se preocupa por las innovaciones tecnológicas y por su papel en la sociedad. Su crecimiento está asociado con el compromiso de transformar ampliamente el contexto en el que opera, buscando siempre impactar positivamente a sus empleados, clientes y socios.

Para más información, visite www.ivia.com.br

Contact de Prensa de Wipro:

Vipin Nair - vipin.nair1@wipro.com

Declaraciones prospectivas y cautelares

Ciertas declaraciones en este comunicado con respecto a nuestras perspectivas de crecimiento futuro son declaraciones prospectivas, que implican una serie de riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos en dichas declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres relacionados con estas declaraciones incluyen, entre otros, riesgos e incertidumbres con respecto a las fluctuaciones en nuestras ganancias, ingresos y utilidades, nuestra capacidad para generar y gestionar el crecimiento, la intensa competencia en los servicios de TI, nuestra capacidad para mantener nuestra ventaja de costos, aumentos salariales en la India, nuestra capacidad para atraer y retener profesionales altamente calificados, excedentes de tiempo y costo en contratos de precio fijo, plazos fijos, concentración de clientes, restricciones a la inmigración, nuestra capacidad de administrar nuestras operaciones internacionales, menor demanda de tecnología en nuestras áreas de enfoque clave, interrupciones en las redes de telecomunicaciones, nuestra capacidad para completar e integrar exitosamente adquisiciones potenciales, responsabilidad por daños en nuestros contratos de servicios, el éxito de las compañías en las que realizamos inversiones estratégicas, retiro de incentivos fiscales gubernamentales, inestabilidad política, guerra, restricciones legales sobre el aumento de capital o la adquisición de empresas fuera de India, uso no autorizado de nuestra propiedad intelectual y condiciones económicas generales que afectan nuestro negocio e industria. Los riesgos adicionales que podrían afectar nuestros resultados operativos futuros se describen con mayor detalle en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Estas presentaciones están disponibles en www.sec.gov. Es posible que, de vez en cuando, hagamos declaraciones prospectivas adicionales escritas y orales, incluidas las declaraciones contenidas en las presentaciones de la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores y nuestros informes a los accionistas. No nos comprometemos a actualizar ninguna declaración prospectiva que pueda ser realizada de vez en cuando por nosotros o a nuestro nombre.

