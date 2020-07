El auge de los chollos por Internet según Alberto Alan Comunicae

jueves, 16 de julio de 2020, 15:10 h (CET) El perfil del consumidor ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, el cliente busca todo tipo de chollos online. Y es que la red ofrece diferentes productos y servicios a precios económicos Existen herramientas online que permiten encontrar el mismo producto con una oferta que puede ser difícil de creer (los llamados chollos). Incluso hasta existe la opción de comprarlo de segunda mano, o reacondicionado (con alguna pequeña tara que hará que no se pueda vender al mismo precio que si fuese nuevo).

Comprar por Internet, además de ayudar a conseguir buenos precios, también ofrece variedad, comodidad (pedir lo que se quiera, incluso a otros países, y recibirlo cómodamente en el hogar), facilidades de pago y la posibilidad de leer opiniones y testimonios para poder tener claro que no hay confusión posible con la compra.

Los mejores momentos del año para comprar online en España

Temporada de rebajas

La temporada de rebajas se inicia el 7 de enero de cada año, o bien el primer día laborable después del mismo. También es posible que algunas marcas y establecimientos decidan adelantarse algunos días a este evento.

Además de encontrar muchas interesantes ofertas físicas, a través de la red existen ofertas virtuales que no se pueden dejar de aprovechar. Muchas entidades promocionan el envío gratuito, incluso hasta la devolución sin coste, para dar todas las facilidades de compra.

Prime Day

El Prime Day es un día de oferta del marketplace Amazon. Todos aquellos usuarios de la modalidad Prime podrán acceder a todo tipo de ofertas, tipo flash, puntuales y en reacondicionado.

Además de ahorrar mucho dinero, el envío es gratuito.

11/11

El 11 de noviembre es el Día de los Solteros en China. Es cierto que no es un día de ofertas en España, pero ahora se dispone de mucha facilidad para comprar en otros países (con plataformas como Aliexpress o Alibabá), por lo que también se podrán obtener estos chollazos.

De hecho, el volumen estimado de ventas para ese momento del año es de hasta 4 veces más que lo que se vende en el Black Friday.

Black Friday

El conocido como viernes negro es el día en el que se inauguran las rebajas en época navideña. Se celebra en la última semana de noviembre y es un buen momento para comprar los regalos de Navidad, ya que saldrán por un precio muy ajustado.

Como muchas costumbres, el Black Friday llega desde el extranjero, pero ha sido tal su éxito que muchas marcas lo han integrado como algo habitual.

Hay muy buenos chollos black friday, pero será importante conocer el precio del artículo antes y después, para evitar que un posible engaño.

Cyber Monday

Es el lunes siguiente al Black Friday, también conocido como el ciberlunes. Es una estrategia de marketing para alargar el periodo de rebajas.

Por lo general, no es tan interesante como el viernes negro, aunque se pueden encontrar muy buenas ofertas.

En Internet se pueden encontrar ofertas en casi cualquier momento del año, pero en estos periodos se podrán encontrar auténticos chollos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Casino777 se prepara para lanzar Street Fighter II El Mosca crea su fundación: Fundación El Mosca, que persigue fines de interés general Los cursos de maquillaje profesional online alcanzan su punto máximo Renovar la cocina por poco dinero según pintorzaragoza.pro Wipro adquirirá IVIA Serviços de Informática Ltda en Brasil