El fútbol fantasy con blockchain de Sorare cierra ronda de 4 M$ y aumenta los clubes españoles

jueves, 16 de julio de 2020, 15:14 h (CET) La ronda de financiación está liderada por eVentures, con la participación de otros inversores como Partech, Fabric Ventures y Semantic Ventures, y el exfutbolista de la selección alemana André Schürrle. Actualmente cuenta con 76 clubes con licencia oficial, entre ellos el Atlético de Madrid, el Valencia CF y el Betis, y espera cerrar acuerdos con 150 clubes de aquí a diciembre, entre ellos dos españoles La empresa francesa Sorare, creadora de la primera plataforma de fútbol fantasy basada en tecnología blockchain, ha cerrado una ronda de financiación de 4 millones de dólares liderada por eVentures en la que han participado otros inversores internacionales como Partech, Fabric Ventures y Semantic Ventures, y el exfutbolista de la selección alemana André Schürrle. Con esta inyección de capital la compañía planea aumentar su equipo de desarrolladores e ingenieros y cerrar de aquí a finales de año acuerdos con 150 clubes de todo el mundo, entre ellos dos equipos de la Liga Española de Fútbol.

El modelo de Fútbol Fantasy de Sorare se basa en un nuevo concepto de cromos coleccionables: son tarjetas digitales de jugadores con licencia oficial y de edición limitada que los usuarios pueden comprar, intercambiar y vender en su marketplace online. Mediante la tecnología blockchain Ethereum se establece, de forma totalmente fiable y segura, quién posee la tarjeta digital en un momento dado, y se asegura la ‘escasez’ de las mismas. Los usuarios pueden así jugar con los futbolistas de sus equipos favoritos, competir en torneos semanales y ganar premios en criptomonedas.

Actualmente su plataforma cuenta con 76 clubes con licencia oficial de Europa, Estados Unidos y Asia, entre los que se encuentran, de momento, tres españoles (el Atlético de Madrid, el Valencia CF y el Betis), aunque la lista se ampliará en los próximos meses con dos nuevos equipos. Para los equipos, la propuesta de Sorare representa la posibilidad de aumentar su exposición y llegar a una audiencia mucho mayor, además de constituir un nuevo canal de ingresos.

Visionarios de éxito y un mercado al alza

Los amantes del fútbol han coleccionado e intercambiando cromos de jugadores en el mundo físico durante décadas. Conscientes del potencial de la tecnología blockchain para crear una nueva categoría en la industria del deporte, en 2019, Nicolas Julia y Arien Montfort deciden fundar Sorare. Hoy es ya una empresa rentable tras haber vendido tarjetas por valor de más de 1 millón de dólares en 50 países en poco más de 12 meses.

Según NonFungible, la mayor base de datos del mercado de juegos y criptocoleccionables basados en blockchain, el fútbol fantasy de Sorare es el número uno del mundo. Su comunidad de usuarios sigue creciendo entre los coleccionistas y amantes del fútbol, y su volumen de ingresos se ha multiplicado por diez en seis meses, pasando de 30.000 dólares en diciembre de 2019 a 350.000 dólares en junio de 2020.

"La gente compra coleccionables por valor de 370.000 millones de dólares al año. Nuestra misión es hacer más internacional y más gratificante el fútbol fantasy con un nuevo tipo de coleccionables: los cromos digitales, para que los amantes del fútbol puedan aprovechar sus conocimientos de este deporte y al mismo tiempo disfrutar con jugadores de su equipo favorito. Estamos encantados de ser respaldados por un increíble conjunto de inversores que nos ayudarán a consolidar este nuevo mercado a nivel internacional", sostiene Nicolas Julia, CEO de Sorare.

Por su parte, Christian Miele, partner de eVentures, asegura: "Rara vez nos hemos encontrado con un equipo que haya conseguido tanto en un periodo de tiempo tan corto, tanto con su motor de juego impecable como asociándose con más de 70 clubes de fútbol en menos de 12 meses. Tenemos confianza en la oportunidad que las aplicaciones blockchain ofrecen a este sector, al poder asignar una clara propiedad de los activos digitales. Este desarrollo, relativamente nuevo en el amplio espacio tecnológico, en combinación con un sólido software de juego, tiene un tremendo potencial y estamos muy orgullosos de tener la oportunidad de apoyar al equipo para convertir su ambiciosa visión en realidad".

Asimismo, André Schürrle explica: "De niño me encantaba coleccionar a mis jugadores favoritos en los álbumes de Panini. Cuando conocí a Nicolas y Adrien me impresionó inmediatamente su visión de los coleccionables de fútbol del futuro: cromos digitales de jugadores de fútbol que puedes utilizar en un partido de fantasy. Las tarjetas son preciosas, y el fantasy game es para fans de todo el mundo que adoran este deporte. Estoy encantado de poder ayudarles en su camino".

