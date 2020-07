Impresoras DEVELOP: soluciones de impresión para cualquier necesidad Comunicae

jueves, 16 de julio de 2020, 14:38 h (CET) En un mundo globalizado, donde la competitividad es uno de los factores más importantes para destacar, las empresas necesitan soluciones de primer nivel. Soluciones ajustadas a sus capacidades en ámbitos como la impresión. Hay negocios que tienen suficiente con una impresora láser convencional, mientras que otros necesitan todo el potencial de una impresora de producción. DEVELOP, marca alemana de prestigio que ofrece en exclusiva para España Mastertec, dispone de modelos adaptados a cualquier escenario DEVELOP, marca de referencia en el sector de la impresión

El catálogo de impresoras DEVELOP se caracteriza por contar con modelos muy avanzados en cuanto a tecnología. Esto garantiza la calidad de la impresión en cualquier situación, así como la rentabilidad que solo puede ofrecer una impresora profesional.

Las impresoras multifunción DEVELOP son fiables, fáciles de utilizar y muy seguras. Se destacan los tres tipos principales de impresora que desarrolla la marca: A4, A3 e impresora de producción.

Impresoras A4: calidad para el hogar y pequeñas oficinas​

Las impresoras A4 DEVELOP destacan por ser las más compactas de la firma, lo que las convierte en una solución perfecta para pequeños negocios, oficinas domésticas o para uso en el hogar. Las características principales de las impresoras A4 de DEVELOP son las siguientes:

- Velocidad de impresión de hasta 50 páginas por minuto en negro y 40 en color, según modelos.

- Interfaz sencilla y muy intuitiva, que facilita el uso por parte de cualquier usuario.

- Bandejas de alimentación de papel de alta capacidad.

- Posibilidad de incorporar opciones de grapado.

- Compatibilidad de impresión desde cualquier sistema. Puedes enviar a imprimir documentos desde un smartphone, tablet u ordenador de forma inalámbrica.

- Bajo consumo de energía y consumibles con una gran duración, que las convierte en impresoras ecofriendly.

- Equipos silenciosos, que permiten imprimir documentos de alta calidad sin las molestias clásicas de otros sistemas de impresión.

Las impresoras A4 DEVELOP, en cualquiera de sus modelos, son equipos de gran resistencia y durabilidad. Imprimen documentos con calidad profesional y se pueden incorporar a una instalación existente con gran facilidad, aumentando las capacidades productivas.

La gama de impresoras A4 DEVELOP cuenta con modelos para impresión en blanco y negro o color.

Impresoras A3: el compañero de oficina ideal

Las impresoras A3 DEVELOP son un salto en el desarrollo de soluciones para entornos de trabajo más exigentes, como oficinas, copisterías y negocios con un volumen de impresión elevado. Facilitan la labor cuando se imprimen documentos que se van a maquetar y encuadernar, como folletos, revistas o periódicos. También son ideales para la impresión de carteles, letreros, etc.

- Hasta 75 páginas por minuto (B/N), 65 páginas en los modelos a color más rápidos.

- Impresión en distintos tamaños. No necesitas otra impresora para documentos A4 o A5, ya que se puede escoger la bandeja y copiar o imprimir en hojas más pequeñas que un A3.

- Modelos con extras para amplias las funciones, como grapado, plegado o perforación de hojas.

- Uso intuitivo. Paneles de control muy sencillos para realizar todo tipo de trabajos.

- Impresión de calidad con un consumo reducido de energía y menos ruido. También desde dispositivos móviles.

Las impresoras A3 DEVELOP son la mejor solución para oficinas que necesitan mejorar su productividad, imprimir en formatos diferentes más allá de la copia o la hoja impresa. Se pueden incorporar con facilidad a la dinámica de trabajo, ampliando las capacidades de una oficina de cualquier tamaño. Aun si se imprimen pocas cosas en tamaño A3, la autonomía que ofrecen las convierte en una excelente inversión en todos los sentidos.

Impresoras de producción DEVELOP: para imprimir sin límites

Una impresora de producción está orientada a entornos de trabajo cuyo volumen de impresión es aún mayor al de una oficina. Empresas que se dedican a la impresión de documentos a nivel industrial, como imprentas, artes gráficas o negocios con sección de reprografía tienen en la impresora de producción DEVELOP el aliado perfecto.

Algunas de las características que definen la línea de impresoras de producción son:

- La máxima capacidad de impresión por minuto, hasta 136 páginas con capacidad para impresiones en hojas A3 o rollos de papel continuo.

- Capacidad para enviar documentos a la cola de impresión en remoto, desde un dispositivo móvil.

- Gestión integral de los trabajos. Puedes crear, imprimir, archivar y gestionar todo tipo de archivos de forma segura.

- Integración total del equipo en el programa informático que maneja la empresa.

- Eliminación de errores para obtener la mayor calidad de impresión posible, tanto en blanco y negro como en color.

- Control automático de colores, que facilita una copia perfecta de cualquier documento sin necesidad de revisión, calibración ni análisis visual de un operario gracias a su tecnología de inspección y el IQ+.

- Eficiencia energética y consumo reducido de recursos, siempre que se utilicen piezas y consumibles originales.

Las impresoras de producción son fiables y ofrecen una variedad de acabados muy completa. Se adaptan a grandes volúmenes de impresión y cantidad de formatos de papel, en distintos tamaños y gramajes.

Impresoras DEVELOP, personalización y gestión inteligente

Todas las impresoras DEVELOP destacan por contar con una integración completa en cualquier entorno de trabajo, desde dispositivos móviles hasta ordenadores de todos los tipos. Son compatibles con aplicaciones para iOS y Android, software de diseño e impresión en Windows, OS y otros sistemas más complejos.

DEVELOP garantiza el mejor control de costes con cualquier impresora multifunción de su marca. Todos los modelos son eficientes y contribuyen a reducir el impacto ambiental, combinando a la perfección el cuidado del planeta con un coste de producción equilibrado, controlable y detallado en todos los niveles.

Además, algo que también merece la pena destacar es la seguridad que proporcionan los equipos DEVELOP. En un entorno en el que la protección de datos es imprescindible, la firma ha implementado un sistema de seguridad de alto nivel, que garantiza la integridad de todas las labores de impresión desarrolladas con estos equipos.

Mastertec, partner en exclusiva para España con décadas de experiencia en el sector de la impresión, colabora con DEVELOP para ofrecer los modelos de impresora multifunción que mejor se adaptan a todas las necesidades.

