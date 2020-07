Teka lanza la campaña "Siempre a vuestro lado" realzando su firme compromiso con la distribución Comunicae

jueves, 16 de julio de 2020, 12:14 h (CET) Teka, compañía alemana líder en soluciones integrales para la cocina, lanza una campaña de apoyo y agradecimiento a todos los trabajadores que forman parte del sector de la distribución del electrodoméstico A través de un emotivo vídeo con el lema “Siempre a vuestro lado” la compañía quiere trasmitir un mensaje de lealtad y compromiso con sus clientes en general y con los puntos de venta físicos en particular.

El propósito de Teka es cuidar a las personas más allá de lo convencional y crear momentos significativos. Una labor que pone de manifiesto a diario en su trabajo y colaboración con el canal distribución y que ahora ha querido volver a mostrar agradeciendo a cada uno de ellos su entrega, esfuerzo y entereza tanto durante la crisis como ahora, reinventando el sector.

El vídeo resalta el importante papel de todos y cada uno de los integrantes de este gran sector. El pequeño comercio, estudios de cocina, grandes almacenes, hipermercados, técnicos e instaladores, transportistas, mayoristas y en general todos los trabajadores del sector. Una gran familia de la que Teka se siente orgullosa y de la que forma parte desde hace casi 100 años.

La compra en la tienda física, un valor añadido

Otro objetivo de la campaña reside en volver a mostrar el firme apoyo de Teka hacia los puntos de venta físicos, uno de los actores que más ha sufrido durante la crisis y que más necesita el apoyo de las marcas.

Según el informe de GfK Point of Sale Tracking, las ventas de este mes de junio en punto de venta físico no solo ha recuperado el nivel del año anterior, sino que además recogen un crecimiento superior al 10%.

“Si bien es cierto que durante la crisis el punto de venta físico sufrió enormemente, la tendencia post crisis nos muestra que los compradores están volviendo al punto de venta físico en niveles parecidos o incluso superiores a antes de la crisis. En mi opinión se debe a que la tienda física ofrece una cercanía única entre marca y cliente, y permite ofrecer un asesoramiento no sólo sobre el producto sino sobre todo el equipamiento de cocina, difícil de conseguir utilizando exclusivamente otros canales”, afirma Natalia Muñoz, VP-directora general de Teka España.

En estos momentos y como siempre ha sido, para Teka es prioritario continuar trabajando estrechamente con sus distribuidores y aprovechar conjuntamente todas las oportunidades que se presenten ahora y en el futuro. La compañía ha sabido adaptarse con agilidad a los nuevos tiempos y está preparada para acompañar y apoyar en todo momento a distribuidores y clientes en el nuevo camino que se abre en el sector.

Si se quiere ver el vídeo de esta emotiva campaña ya se puede hacer en el siguiente link: https://youtu.be/lSnJ0tIcNcc

