La OMS y UNICEF avisan de la "alarmante disminución" en la vacunación de los niños a causa del coronavirus os países que habían registrado un progreso significativo, como Etiopía y Pakistán, ahora también corren el riesgo de retroceder si los servicios de inmunización no se restablecen tan pronto como sea posible Redacción Siglo XXI

jueves, 16 de julio de 2020, 09:18 h (CET) La Organización Mundial de la Salud y UNICEF han avisado de la "alarmante disminución" en la vacunación de los niños, debido a interrupciones en la entrega y utilización de los servicios de inmunización causados por la pandemia de la COVID-19.



Y es que, según los nuevos datos aportados por estos organismos, las interrupciones en la vacunación de los menores amenazan con revertir el "difícil" progreso de llegar a más niños y adolescentes con una gama "más amplia" de vacunas, que ya se ha visto "obstaculizada" por una década de cobertura vacunal demorada.



Los últimos datos sobre estimaciones de cobertura de vacunas de la OMS y UNICEF para 2019 muestran que los logros alcanzados en la expansión de la vacuna contra el VPH a 106 países y en una mayor protección para los niños contra más enfermedades están en peligro de retroceder.



Por ejemplo, los datos preliminares para los primeros cuatro meses de 2020 apuntan a una caída sustancial en el número de niños que han recibido tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP3). Se trata, según han avisado las organizaciones, de la primera vez en 28 años que el mundo podría ver una reducción en la cobertura de DTP3.



"Las vacunas son una de las herramientas más poderosas en la historia de la salud pública, y ahora se inmuniza a más niños que nunca antes. Pero la pandemia del Covid-19 ha puesto en riesgo esas ganancias. Las vacunas se pueden entregar de manera segura, incluso durante la pandemia, y estamos pidiendo a los países que garanticen estos programas esenciales para salvar vidas", ha dicho el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Además, debido a la pandemia de COVID-19, al menos 30 campañas de vacunación contra el sarampión estaban o están en riesgo de ser canceladas, lo que podría provocar nuevos brotes en 2020 y en el futuro próximo.



Y es que, incluso cuando se ofrecen servicios de vacunación, las personas no pueden acceder a ellos por miedo a salir de casa y exponerse a la COVID-19, las interrupciones del transporte, las dificultades económicas o las restricciones de movimiento.



"La COVID-19 ha convertido la vacunación de rutina previa en un desafío desalentador. Debemos evitar un mayor deterioro en la cobertura de la vacuna y reanudar urgentemente los programas de vacunación antes de que la vida de los niños se vea amenazada por otras enfermedades. No podemos cambiar una crisis de salud por otra", ha recalcado la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.



Dicho esto, las organizaciones han avisado de que la probabilidad de que un recién nacido esté completamente vacunado con todas las vacunas recomendadas a nivel mundial para cuando llegue a la edad de 5 años es inferior al 20 por ciento.

En 2019, casi 14 millones de niños se perdieron las vacunas que salvan vidas, como el sarampión y el DTP3. La mayoría de estos niños viven en África y es probable que no tengan acceso a otros servicios de salud.



Además, dos tercios de ellos se concentran en 10 países de ingresos medios y bajos: Angola, Brasil, República Democrática del Congo, Etiopía, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán y Filipinas. Los niños en los países de ingresos medios representan una parte cada vez mayor de la carga.



Ahora bien, ha habido algún progreso, dado que la cobertura regional para la tercera dosis de DTP en el sur de Asia ha aumentado en 12 puntos porcentuales en los últimos 10 años, especialmente en India, Nepal y Pakistán. Sin embargo, ese progreso ganado podría deshacerse con las interrupciones relacionadas con la COVID-19.



Los países que habían registrado un progreso significativo, como Etiopía y Pakistán, ahora también corren el riesgo de retroceder si los servicios de inmunización no se restablecen tan pronto como sea posible.

"La situación es especialmente preocupante para América Latina y el Caribe, donde la cobertura históricamente alta se ha reducido en la última década. En Brasil, Bolivia, Haití y Venezuela, la cobertura de inmunización se desplomó al menos 14 puntos porcentuales desde 2010. Estos países ahora también se enfrentan a interrupciones moderadas a severas relacionadas con Covid-19", han zanjado la OMS y UNICEF.



