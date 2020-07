La comunicación en ancianos es una necesidad cada vez más grande, según Serviasistentes Comunicae

miércoles, 15 de julio de 2020, 18:06 h (CET) Uno de los problemas más grandes a medida que va llegando la vejez, es la soledad. Es de grandísima importancia que las personas mayores no pierdan el contacto con sus seres queridos, amigos y familia. Una de las causas que provocan que la persona mayor esté más sola son las limitaciones físicas relacionadas con la salud, que hacen que el anciano no salga de su casa Según Serviasistente, empresa profesional en proveer herramientas que facilitan la vida de las personas, el 80% de las familias se sienten mucho más seguras si el anciano está más comunicado con ellos. Para esto, la empresa profesional en asistencia, tiene la solución perfecta para mantener el contacto continuo de los ancianos con sus familias: los teléfonos fáciles. Los teléfonos pueden parecer algo innecesario en las personas mayores, no obstante, además de ayudarles a comunicarse con la familia, también sirven para ponerse en contacto con los profesionales sanitarios ante cualquier emergencia.

Aunque a priori es un trabajo complejo hacerles comprender el uso y el funcionamiento del teléfono móvil, a la larga, cuando aprenden lo básico del funcionamiento de estos dispositivos, suele transmitir seguridad y tranquilidad. A la hora de escoger un teléfono u otro, hay que tener muy en cuenta las necesidades y aptitudes de la persona. Esto se debe a que hay muchos tipos de dispositivos según las características de cada anciano. A la hora de escoger el producto idóneo hay que tener en cuenta las aptitudes del anciano y de los conocimientos sorbe la tecnología moderna que este posee.

El teléfono más básico que recomienda Serviasistentes, es el clásico teléfono fijo. Este tipo de teléfono es el Doro 347 CareSecure Plus y su función principal es la fácil comunicación del anciano con su familia. Pero este teléfono tiene una particularidad y es el mando que incorpora para pulsarlo cuando ocurre cualquier emergencia. Es ideal para ancianos que sufren caídas o padecen de enfermedades del corazón. Pero si el anciano dispone de algo más de conocimientos de tecnologías modernas de comunicación, el móvil fácil DORO secure será el ideal. Este móvil detecta caídas y también disponen de GPS.

Para ancianos que tienen alguna demencia y suelen perderse, Serviasistentes recomienda un teléfono móvil básico pero que tenga localización GPS. Los hay de cuatro teclas, cosa que los convierte en un teléfono muy fácil de utilizar y es ideal para aquellos ancianos que no se aclaran muy bien con el dispositivo. Otro móvil muy sencillo de utilizar es el DORO 6030, un teléfono cuyo funcionamiento es muy básico a la hora de colgar y contestar: plegarlo o desplegarlo. Y si el anciano sabe el uso básico de un móvil táctil, Serviasistente también tiene algunas opciones.

