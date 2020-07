El Ayuntamiento de Tamajón invertirá, con o sin ayuda, 1,8 millones € en ampliar la residencia de mayores Comunicae

miércoles, 15 de julio de 2020, 16:58 h (CET) Eugenio Esteban, alcalde de Tamajón, invita tanto a la Diputación Provincial de Guadalajara como a la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, a que se unan a este proyecto municipal, y demuestren su compromiso con las zonas rurales En el año 2019, el Ayuntamiento de Tamajón aprobó el proyecto de ampliación de la Residencia de Mayores de Tamajón, Virgen de los Enebrales. Se trata de un proyecto plurianual que, sólo con fondos propios, el propio consistorio conseguiría ejecutar en cuatro años. No obstante, si la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades lo apoyaran, la obra podría estar finalizada, y prestando servicio, en tan sólo dos, como ha explicado esta mañana Eugenio Esteban, alcalde de Tamajón, en rueda de prensa. El presupuesto de la obra asciende a 1,8 millones de euros.

El alcalde de Tamajón ha invitado a ambas instituciones a unirse al que califica de “proyecto estratégico para la comarca”, y demostrar así su compromiso con las zonas rurales. “Tanto la Diputación como la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha tienen en Tamajón una excelente oportunidad para luchar contra la despoblación, para lo que siempre contarán con la colaboración del Ayuntamiento en la medida de nuestras posibilidades y competencias”. Esteban se ha referido en el Centro de Prensa de Guadalajara a una reciente reunión mantenida con el delegado provincial de la Junta de Comunidades, Eusebio Robles, y con la delegada en Guadalajara de Bienestar Social, Inmaculada Tello. “La reunión fue amena y productiva, y ahora esperamos que dé sus frutos, en forma de convenios”, añade.

La ampliación de la Residencia cuenta con informe previo, favorable, de la Unidad Técnica de Bienestar Social de la Junta de Comunidades, y también, además del arquitectónico, con un proyecto redactado y pagado de actividad e instalaciones.

Desde el punto de vista urbanístico, la ampliación prevista cumple con los requisitos marcados en el planeamiento municipal, y la disponibilidad de suelo es ya una realidad, dado que, para la ejecución de la obra, el Ayuntamiento adquirió dos parcelas contiguas a las instalaciones actuales.

El planteamiento económico del Ayuntamiento de Tamajón es el de iniciar las obras con fondos municipales ya en el año 2020, para lo que dedicará la cantidad de 406.000 euros. Saldrá a licitación en unos días. Para llegar al 50% de la ejecución de la obra en esta misma anualidad, se necesitaría una cantidad similar, pero en este caso aportada por la Junta de Comunidades. En todo caso, y “como aportación suplementaria, el Ayuntamiento podría destinar al proyecto fondos del ahorro presupuestario de 2019, en torno a 300.000 euros adicionales”, ha explicado el alcalde. En el año 2021, el Ayuntamiento pretende contar con la Diputación de Guadalajara, y más concretamente con la partida de los planes provinciales que le corresponden a Tamajón. “Nuestro plan económico debería completarse con un adelanto o borrador de convenio económico firmado por las tres administraciones, Junta, Diputación y Ayuntamiento”, ha subrayado Esteban, que ha puesto sobre la mesa su vocación de colaboración con ambas instituciones en este proyecto y en otros, como con la cesión, para la que ya hay un acuerdo verbal, de una parcela para la construcción de una base contra incendios forestales en la villa agallonera.

Desde el punto de vista arquitectónico y funcional, se prevé que la Residencia de Mayores Virgen de los Enebrales pase de las 22 plazas actuales, a 43 o 45 plazas. En la actualidad, 12 de ellas están conveniadas con Bienestar Social, y, con la ampliación, si la Junta de Comunidades apoya el proyecto, podrían llegar a ser hasta 24. “Ha llegado el momento de que tanto la Diputación de Guadalajara, como la Comunidad Autónoma se impliquen en un proyecto que no es simplemente local; es para toda una comarca, y con la posibilidad de ofrecer las plazas públicas que desde la Consejería competente quieran disponer, o en este caso suplementar, a las que ahora tienen”, señala Esteban.

Este proyecto cuenta con el apoyo de un acuerdo del pleno del Ayuntamiento, pero también con el apoyo de la Mancomunidad de Servicios del Ocejón, de la que forman parte Tamajón, Valverde de los Arroyos, Campillo de Ranas, Majaelrayo, Retiendas, La Mierla y Puebla de Valles, por considerarlo importante para toda la comarca.

Con la ampliación, la Residencia ubicada en Tamajón prestaría servicio a una comarca tan extensa como la del Ocejón. La experiencia de más de 25 años en la gestión de la Residencia de Mayores que ha asistido a ancianos de la zona, además de los que han venido de ésta y otras Comunidades, avala igualmente el proyecto.

Es, sin duda, una iniciativa que va encaminada a garantizar la calidad de vida y la asistencia de los mayores, sin que tengan que desplazarse de su tierra, y a la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo, que pasarían de los 12 actuales a los 25 futuros, “una magnífica forma de que la manida lucha contra la despoblación se haga realidad”, enfatiza Esteban.

Con la ampliación, la Residencia Virgen de los Enebrales se convertiría en una de las mayores fuentes de empleo de la comarca. Teniendo en cuenta que la edad media en la comarca supera los 70 años, la creación de más plazas de Residencia, especialmente si son plazas públicas, resulta de vital importancia.

En el último pleno ordinario, el Ayuntamiento adjudicó de manera provisional, la prestación del servicio en la Residencia Virgen de los Enebrales, mediante un contrato de concesión administrativa, para los próximos cuatro años. Lo ejecutará la empresa Grupo Centenari por un valor de 1.624.795,09 euros, IVA incluido, a los que hay que añadir otros 72.000 euros de aportación municipal, a razón de 1.500 euros al mes.

Gestión COVID19

Como es bien sabido, las residencias de mayores son un lugar especialmente sensible para la gestión sanitaria del COVID19.

El Ayuntamiento de Tamajón realizó pruebas para la detección del COVID19 a todos los trabajadores de la Residencia y también a todos los mayores.

Gracias a ellos, el servicio médico de la Residencia pudo discriminar los casos, y aislarlos, de manera que la atención a los mayores continuó prestándose en las condiciones óptimas, evitando los contagios, y de acuerdo con los resultados de los test. Todo el proceso se llevó a cabo de acuerdo con la médica de cabecera de Tamajón, y con la anuencia del Centro Médico de Cogolludo, “al que no podemos estarle más agradecido”, termina Esteban.

