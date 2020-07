Riot Games bate récords de audiencia en sus primeras semanas del split de verano de la LEC

La primera superweek consiguió el mayor pico de visualizaciones de la historia de la competición con 479.784 espectadores La temporada competitiva de League of Legends ha tenido que lidiar con un año complicado por culpa de la pandemia mundial provocada por el COVID-19; sin embargo, los números conseguidos por la LEC en sus primeras jornadas del split de verano demuestran que, a pesar de los contratiempos, los aficionados siguen queriendo ver competir a sus equipos favoritos.



La primera semana tras el parón de mitad de temporada generó una gran expectación en los espectadores, lo que se tradujo en un total de 13.454.941 horas visualizadas en todo el fin de semana; un incremento del 108 % con respecto a los datos de 2019. Asimismo, esa semana dejó el mayor pico de visualizaciones de la historia de Europa con 479.784 espectadores.



En las jornadas que se han disputado de la LEC en este split de verano, la media de audiencia media por minuto, es decir, la media de personas que ven la liga al mismo tiempo, ha crecido casi un 81 % en comparación con la primavera de 2019.



Además, cada vez más espectadores disfrutan del contenido que genera Riot Games alrededor de la LEC. El videoclip de On My Mind de Diplo ha alcanzado más de 1.102.300 visualizaciones en Twitter, YouTube e Instagram; y el vídeo promocional ha superado las 1.099.800 visualizaciones.

“No podríamos estar más agradecidos a todos nuestros fans, socios, equipos y medios por seguir apoyándonos en este año tan atípico”, destaca Alberto “Tiroless” Guerrero, director de esports en Europa de Riot Games.

Actualmente, la liga está en el ecuador del split de verano y los equipos están demostrando una gran competitividad. Rogue y MAD Lions lideran con el mismo número de victorias una de las clasificaciones más igualadas de la historia de la competición con hasta cinco equipos empatados en la quinta posición y dos en la tercera.