Mascota Planet, valora la opinión de sus clientes con Trusted Shops Comunicae

miércoles, 15 de julio de 2020, 12:26 h (CET) Trusted Shops cuenta con la misión de garantizar una mayor seguridad en las compras a través de internet, así como ayudar a las tiendas online a transmitir confianza y transparencia para que los consumidores puedan comprar con total tranquilidad en sus páginas web El Sello de Calidad de Trusted Shops, junto con la garantía de reembolso y el sistema de valoración, ofrecen al cliente seguridad durante su compra. A día de hoy, 35.000 tiendas online en toda Europa ya apuestan por las soluciones de confianza que ofrece Trusted Shops.

En los últimos dos años, el número de comercios online que ha solicitado el sello de calidad de Trusted Shops, se ha duplicado en España. Por este motivo, se ha optado por tener presencia física en el país, para así acercarse a los comerciantes y consumidores con el fin de atender mejor el aumento de la demanda de compras por internet.

En España, 1.500 tiendas online cuentan ya con dicho sello de calidad y, alrededor de 500.000 compradores online, se benefician de la garantía de reembolso y del sistema de valoración.

El Sello de Calidad Trusted Shops

Es el Sello de Calidad para el comercio electrónico más popular de Europa. Hace que la confianza que se pueda depositar en un comercio online sea visible a primera vista. Mascota Planet cuenta con dicho sello, cumpliendo con unos amplios criterios de calidad, ofreciendo a sus clientes una protección frente al riesgo financiero con la garantía de reembolso y tratando con precaución los datos personales.

La garantía de Trusted Shops

La garantía de reembolso de Trusted Shops garantiza las compras online hasta un importe de 2.500 euros por pedido, en caso de no entrega o después de la devolución de la mercancía. Mascota Planet ofrece esta garantía a sus clientes, proporcionándoles la tranquilidad que necesitan para confiar en su tienda.

Fidelización en Mascota Planet

La opinión y el criterio de otros consumidores y usuarios son cada vez más relevantes a la hora de realizar una compra. Son un factor realmente importante para que el consumidor sea capaz de decantarse por una tienda o producto en particular.

Concretamente el 94,6% de los españoles admite buscar comentarios de otros usuarios previamente a comprar en alguna tienda online. Los datos que refleja Trusted Shops confirman que la tendencia entre los españoles es la de comprobar qué opiniones circulan sobre una tienda o producto antes de tomar una decisión, es decir, que los españoles prefieren cada vez más ver qué opinión merece una tienda o un producto para otros usuarios antes de decidir su compra. Casi el 95% lo considera útil para tomar la decisión de compra.

Las valoraciones de los clientes son muy demandadas, tanto por usuarios como por e-Commerces, para establecer confianza en el ámbito online, por ello, ayuda mucho que la web disponga de un apartado con reseñas tanto de la tienda como de los productos específicos.

Para Mascota Planet, es de vital importancia ofrecer un servicio de calidad a sus clientes, por ese motivo ha incluido el sello de calidad de Trusted Shops, para seguir mejorando su plataforma web sin dejar de preocuparse por sus clientes, ya que su opinión se valora enormemente, dando valor a la amplia gama de productos que se ofrece en su plataforma web.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.