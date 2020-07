Take It Coffee: La caja de suscripción online que triunfa entre los amantes del café

El fenómeno de las cajas de suscripción crece continuamente. ¿Por qué son tan conocidas y a qué se debe su fama? En la actualidad existen cientos de estas cajas en prácticamente todas las temáticas: belleza, moda, mascotas, velas, flores y un largo etcétera ¿Cómo funcionan?

La fórmula es bien sencilla, juega con el efecto sorpresa: el cliente recibe la caja sin saber de antemano qué encontrará. La atracción principal es la satisfacción de recibir algo nuevo e inesperado.

Existen diferentes modalidades de suscripción: las hay anuales, trimestrales y mensuales. Depende de cuál escoja el comprador, el precio varía. Si se elige un paquete anual, el ahorro será considerable. Se recomienda empezar contratando un mes para constatar si la caja de suscripción supera las expectativas del cliente.

Un modelo de negocio al alza

Cada vez más emprendedores se suman al carro de este modelo de negocio que tanto interés suscita entre los compradores. Es el caso de Elena, tras haber trabajado en diferentes cafeterías durante bastantes años, compaginó los estudios con el trabajo para especializarse y crecer de manera profesional en el sector.

El lugar donde desarrolló sus estudios fue en uno de los centros más prestigiosos, el Instituto Español de Café ‘Fundación LECAFÉ’. Estudió diversos cursos sobre barista, tueste y cata del café.

Tras todo el ‘terremoto’ que ha supuesto el cierre de todo el comercio, incluido el sector hostelero en estos pasados meses de confinamiento, Elena lo vió claro, era el momento perfecto para hacer su sueño realidad: crear su propio negocio basado en su pasión, el café.

Así nació ‘Take It Coffee’: la caja degustación para los amantes de café

Viendo la inestabilidad que suele suponer el sector hostelero, sin contar la crisis de Covid-19, Elena ha iniciado la aventura de lanzarse al mundo empresarial con el proyecto ‘Take It Coffee’: una caja de suscripción mensual en el que cada mes el comprador recibe una selecta variedad de tipos de cafés de especialidad en la puerta de su casa.

Ideal para experimentar el sabor de diferentes variedades sin tener que invertir en grandes formatos. Elena selecciona de manera cuidadosa las materias primas para que sean de la mayor calidad posible y que el proceso de fabricación cumpla con los estándares establecidos.

El sistema de suscripción es asequible para todo tipo de bolsillos, tener el placer de degustar un café de calidad debe de estar a la mano de cualquier comprador amante de esta bebida. También es muy buena opción para un regalo puntual, otro aspecto que ha cuidado Elena con todo lujo de detalles es el packaging, ya que el comprador no se tiene que preocupar por envolverlo en una caja acorde al regalo.

Para que el formato del café se ajuste al método de preparación del cliente (en grano, espresso, italiana, etc) en Take It Coffee permite seleccionar este aspecto, es un gran ‘plus’ a destacar. Otra personalización es la cantidad que desea recibir mensualmente el comprador, desde 250 gr. (1 paquete) hasta 1,25 kg (5 paquetes).

La finalidad de Elena al crear esta caja degustación es ofrecer la posibilidad de probar cafés de especialidad que de otra manera serían muy difíciles de encontrar en cualquier supermercado. Es una manera mucho más accesible y asequible de disfrutar del placer del sabor de cafés de especialidad. También ofrece la oportunidad al cliente de conocer diversas marcas de calidad que seguramente desconozca hasta el momento.

Muchos compradores ya se han animado a probar la caja de suscripción que ha dejado fascinados a los amantes del café de especialidad.

Facebook: Take It Coffee