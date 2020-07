¿Cuáles son los mejores artículos para llevar a la playa este verano? según accesoriosdeplaya.website Comunicae

miércoles, 15 de julio de 2020, 11:06 h (CET) Seguramente alguna vez alguien se ha preguntado ¿qué se debería llevar a la playa? Es muy común salir de paseo al mar y querer disfrutar de un momento espectacular. Por eso, hay ciertos implementos y accesorios imprescindibles, que hacen que ir a la playa sea la mejor experiencia, a continuación, verás cuáles son y por qué Toalla

Una toalla es una pieza de lencería fabricada con tela absorbente, pues, su principal uso, es el de secar o quitar la humedad del cuerpo. Pero, cuando se habla de toallas de playa, estas suelen ser de mayor tamaño que las de casa.

¿Por qué se deberían llevar a la playa algunas toallas?

Aun cuando estos implementos están diseñados para secar el cuerpo al salir del mar, también tienen otra función, y esta es la proporcionar una superficie o lugar donde tumbarse.

De esta manera, se evita tener que sentarte o acostarte a tomar el sol, descansar o colocar las cosas directamente sobre la arena. Por eso, llevar unas cuantas toallas nunca estará de más.

Gafas de sol

Las gafas de sol son espejos diseñados para los ojos y suelen ser de los primeros accesorios que entran en la bolsa para ir a la playa.

De hecho, son consideradas como elementos playeros de primera categoría, tanto para hombres, como para mujeres.

Ventajas de usarlas

No solo se debe elegir las gafas en función de su presentación estética, aun cuando se puede tener esto en cuenta, pues si se ve bien con ellas es un beneficio que todos disfrutan.

Pero, también se debe pensar en el efecto protector que le brindan las gafas de sol, por eso se tienen que elegirlas para que así sea y poder aprovecharlas y disfrutar de la playa.

Chanclas

Las chanclas son un tipo de calzado abierto, que consta de una suela (generalmente delgada) y una o más tiras que sujetan el pie.

Estas tienden a utilizarse para estar en casa, así como para ir a la pileta y, definitivamente, son complementos que debería llevar a la playa cualquier persona, sea adulto, joven o niño.

Razones para llevarlas

Una de las principales razones y ventajas de llevar chanclas en la salida al mar es que evita utilizar zapatos cerrados, poco prácticos e incómodos de usar en la arena.

En este sentido, mantiene los pies más frescos frente al calor, y permite sortear la arena caliente, así como son mucho más fáciles de colocar, quitar y limpiar.

Cámaras deportivas

Muchas personas no conocen las bondades de las cámaras deportivas, y es que las mismas están especialmente diseñadas para soportar actividades que los equipos normales no pueden.

Es decir, son mucho más duraderas y están fabricadas de manera que pueden ser resistentes al agua, contar con carcasas protectoras para la arena y ser bastante compactas.

¿La cámara deportiva es un equipo que se debería llevar a la playa?

Si, si lo que deseas es poder capturar toda la aventura, ya que con ellas se asegura tener un dispositivo para grabar y tomar fotografías que no se echará a perder por entrar en contacto con el agua, pues muchas soportan profundidades superiores a los 5 metros.

Por otra parte, estás tienden a ser mucho más pequeñas y ligeras que otras cámaras, además de útiles para diversidad de situaciones, tanto dentro, como fuera del mar.

Sombrillas

Estas sombrillas son muy parecidas a los paraguas y están diseñadas para proteger del sol, ser portátiles y poder ser colocadas en el suelo gracias a un soporte.

¿Cuáles son los beneficios de llevarla?

Al ir a la playa se pasa mucho tiempo bajo el sol y el calor, por eso, al llevar una sombrilla se garantiza que se tenga un lugar sombreado donde estar, descansar y colocar los objetos personales.

Gafas de bucear

Estos son implementos especializados que mantienen seguros sus ojos y le permiten ver debajo del agua sin que el líquido y la sal los afecten, además, también aportan a protegerlos del sol.

Ventajas de gafas para bucear

Con ellas la inmersión en el agua para disfrutar y apreciar la fauna marina, sobre todo si se va a una playa con arrecifes o ambientes acuáticos dignos de ver.

Aunado a esto, no hay nada más entretenido y satisfactorio que poder abrir los ojos bajo el mar sabiendo que estos estarán protegidos en todo momento, por eso, es algo que debería llevar a la playa cualquier persona.

Crema solar

La crema solar es un complemento protector indispensable en la playa, pues esta ayuda a disminuir y evitar la afectación que los rayos solares puedan tener en la piel.

Sin embargo, no necesariamente tiene que ser en presentación de crema, ya que, también se puede optar por un spray, gel o loción, siempre y cuando sea específica para protegerte del sol.

¿Por qué se debería llevar a la playa crema solar?

El principal beneficio y razón para llevar crema solar al ir a la paya es el efecto defensor que brinda a la piel, haciendo que los efectos negativos del sol sean menos abrasivos.

Además, también ayuda a que la piel se mantenga hidratada, sobre todo porque con el calor y el agua salada esta suele secarse o deshidratarse.

Neveras de playa

Estos son recipientes fabricados con un aislamiento térmico, especiales para conservar la temperatura en el interior del mismo. Igualmente, son de carácter portátil, por lo que se puede colocar y llevar lo que desees a la playa.

¿Es un equipo que se debe llevar?

Si, estos son complementos que mejoran cualquier salida de verano, con una nevera se puede llevar las bebidas y snacks con la seguridad de que se mantendrán a la temperatura correcta.

De igual manera, se puede llevar alguna merienda o comida fría, así como frutas, y evitar tener que ir a comprarlos a algún lugar o, peor aún, que falten y no se pueda conseguir.

Lo bueno, es que hay tantos modelos y presentaciones que se puede escoger la que mejor se adapte a las necesidades y al método de transporte que se use.

