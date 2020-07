El nuevo Take Away de los laminados Comunicae

miércoles, 15 de julio de 2020, 11:07 h (CET) Los nuevos tiempos han hecho que cambie el mercado actual y la forma de trabajar. "Hemos tenido que reinventarnos para seguir al lado de nuestros clientes, por ello, en SUDESA presentamos SUDESA TAKE AWAY" La empresa SUDESA ha tenido que reinventarse para seguir al lado de los clientes, por ello, presentan SUDESA TAKE AWAY.

SUDESA TAKE AWAY, es una fórmula innovadora con la que invitan a descubrir juntos toda la gama de diseños y texturas que ha desarrollado recientemente. Ya no hace falta que se decida en el momento que revestimiento o color se quiere para el hogar o proyecto, se puede llevar a casa y probar sobre la superficie para su elección, o mucho mejor, se puede pedir online y que lleguen por correo a casa.

SUDESA ofrece una extensa gama de diseños y texturas con el objetivo de prestigiar cualquier proyecto. La importancia de los detalles ha estado siempre presente en todos sus acabados, asentados sobre sus valores de innovación y calidad.

Es por ello, que SUDESA considera las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación como uno de los pilares básicos de su estrategia y es consciente de la importancia de impulsar y desarrollar las actuaciones en I+D+i necesarias para la obtención de nuevas tecnologías, productos, procesos y servicios. Sin duda, TAKE AWAY es un nuevo lanzamiento destinado a ofrecer un servicio más personalizado y cómodo para el cliente.

*SUDESA es una empresa dedicada desde el año 1974 a la fabricación de tablero melamínico con o sin procesamiento posterior y elementos postformados. SUDESA adquiere un compromiso de mejora continua, tanto en variedad y calidad de los productos que ofrece, como en la atención a los requisitos expresados por los clientes y dedica un gran esfuerzo productivo para cumplir sus requisitos de entrega, comprometiéndose igualmente al cumplimiento de los requisitos legales que le son de aplicación. Actualmente, SUDESA es una empresa de reconocido prestigio que trabaja tanto para el mercado nacional como internacional.

