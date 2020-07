​Así son los nuevos vaqueros de moto impermeables de Invictus

Tanto en verano como en el resto de estaciones del año las inclemencias meteorológicas en nuestro país son bastante habituales. Es por ello que muchos moteros optan por ropa impermeable para desplazarse con sus vehículos de dos ruedas, adquiriendo una especial trascendencia los pantalones.



Esta prenda acostumbra a ser de cordura, pero la marca Invictus se ha decantado por reinventar el sector con una concepción completamente distinta a la vista hasta ahora. Nos referimos al vaquero de moto impermeable con tratamiento anti-agua.



En otros tiempos era incompatible ataviarse con un look de carácter urbano y, al mismo tiempo, ir protegido de la lluvia. A día de hoy es una realidad con los diversos modelos que dicha marca pone a disposición de los amantes de las motos.



Detalles y protecciones

Precisamente el algodón denim es el que le da la apariencia de vaquero convencional, aunque los detalles son los que marcan la diferencia, siendo un claro ejemplo la fibra de aramida. Dicho material es empleado para reforzar las partes que se mantienen en contacto con zonas del cuerpo como los glúteos y ambas rodillas.



Precisamente esta capa no solo está presente en la gama anti-agua, sino también en el resto de vaqueros. En concreto hablamos de una doble protección, por lo que la seguridad por parte del motorista es máxima.



Como es menester, la característica que más atrae a los consumidores es la del tratamiento de carácter hidrófugo. Ni una sola gota penetra en el interior de la prenda, haciendo gala el sistema anti-agua de una óptima efectividad. Incluso en días de lluvia torrencial el tronco inferior permanece seco, lo cual es de agradecer.



Pero, ¿y si no llueve? Gracias a mostrar una apariencia urbana, los consumidores también se decantan por llevar un vaquero hidrófugo en caso de que la predicción meteorológica no indique claramente que habrá precipitaciones. Y es que el estilo visual entusiasma a la inmensa mayoría de personas, tanto hombres como mujeres.



En lo que a las protecciones se refiere, pasan desapercibidas ante la vista del consumidor medio, aunque están ahí para aportar confortabilidad y seguridad a partes iguales. De hecho, son elementos homologados por los correspondientes estamentos encargados de verificar la calidad de esta clase de partes de tanta importancia.



Gracias a ello los motoristas se desplazan con una mayor tranquilidad, indistintamente de si hacen un trayecto de elevado kilometraje o de escasa distancia.



Ante una caída el vaquero de moto impermeable, además del resto de ropa conferida por la mencionada marca, logra dar pie a que el cuerpo quede bien protegido, evitando así heridas superficiales.



La recepción en el mercado ha sido realmente buena. Poco a poco van dejándose ver más vaqueros impermeables entre los motoristas de todo el país, especialmente en días en los que la lluvia arrecia dificultando la tarea de permanecer cómodo en el vehículo. Por suerte, gracias a este producto textil ir sentado y dando gas se convierte en una experiencia gratificante a más no poder.



Marca Invictus

Una clara muestra de lo bien que ha recibido la comunidad estos vaqueros de características hidrófugas se deja ver en las opiniones. Son múltiples los portales online en los que aparecen comentarios de consumidores que ya han adquirido este producto, procediendo a dejar constancia en la red de lo satisfechos que llegan a estar.



Dar el paso de comprarlos no suele suscitar demasiadas dudas sobre todo al comprobar qué marca está detrás de su fabricación. Se trata de Invictus, una compañía española con una dilatada trayectoria a sus espaldas. Muchos años lleva elaborando ropa de moto, disponiendo incluso de una gama completa que está destinada exclusivamente a proteger al motorista.



Uno de los aspectos que más llaman la atención de los usuarios es la relación calidad-precio. La marca siempre ha hecho los esfuerzos oportunos con tal de ser la líder en este aspecto, habiéndolo conseguido con el paso del tiempo.



Los precios son ajustados al máximo, reduciendo el porcentaje de beneficios a cambio de permitir que tanto los vaqueros impermeables como muchos otros productos lleguen a las manos de todo tipo de consumidores. Así pues, no es de extrañar que en pleno 2020 Invictus sea una de las marcas de ropa para moto más reconocidas a nivel nacional.