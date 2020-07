La OMS advierte que la pandemia podría “empeorar, empeorar y empeorar”

A medida que el número de nuevos casos mundiales de coronavirus alcanza niveles récord, la Organización Mundial de la Salud advierte que el brote de coronavirus continuará empeorando si los Gobiernos no toman medidas básicas de salud pública.



Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Si no se toman las medidas básicas, esta pandemia tiene un solo camino posible: va a empeorar, empeorar y empeorar… Para ser francos: no habrá vuelta a la vieja normalidad en el futuro inmediato”.



Por otra parte, la agencia Reuters informa que el número de muertes por coronavirus en América Latina ahora superó el número de muertes en Estados Unidos y Canadá. Cerca de 145.000 personas han muerto en América Latina a causa de la COVID-19.