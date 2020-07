Un 72% de las parejas aplaza o modifica su viaje de novios debido al COVID-19 Comunicae

martes, 14 de julio de 2020, 17:42 h (CET) PANGEA The Travel Store analiza el comportamiento de los novios que tenían previsto viajar entre marzo y septiembre de 2020 Uno de los sectores más afectados por la crisis del COVID-19 ha sido el nupcial. Durante el confinamiento, miles de parejas se han visto obligadas a aplazar sus bodas y, en consecuencia, sus viajes de novios.

Así, según revela la agencia de viajes PANGEA The Travel Store, el 72% de las parejas que iban a realizar su viaje entre marzo y septiembre de 2020 prefirió aplazarlo o cambiar de destino para poder disfrutar plenamente de su viaje soñado en 2021.

Por otro lado, un 25% de los novios ha optado por cancelar su luna de miel a la espera de la evolución de la situación mientras que un 3% de las parejas mantiene su viaje al tenerlo planeado para los meses de julio, agosto o septiembre.

En cuanto a los principales destinos afectados por la cancelación o el aplazamiento, destacan algunos de los más demandados por los novios: Estados Unidos, Tailandia, Tanzania, Perú y Japón se sitúan a la cabeza. Además, algunas parejas han preferido modificar el destino que tenían previsto al cambiar la época del año en la que realizarán el viaje.

Aunque menos frecuente, también se han encontrado casos de parejas que, a pesar de no poder disfrutar el viaje internacional que tenían contratado justo después de su boda, han decidido adaptarse a la situación, aplazarlo para el próximo año, pero también hacer un gran viaje por España este verano con el que celebrar el acontecimiento.

Gestión con o sin agencia

Respecto a la experiencia de las parejas en el proceso de aplazamiento o cancelación, un 85% afirma haberse sentido más seguro al hacerlo de la mano de una agencia de viajes valorando especialmente el asesoramiento de los expertos, su eficacia en las gestiones y la atención personalizada.

"El trato en este tiempo ha sido muy profesional, trasmitiéndonos mucha confianza y seguridad. Siempre con buen humor a pesar de las circunstancias", señala una pareja. "Por desgracia tuvimos que cancelar la luna de miel y hemos aplazado la boda hasta el año que viene. Necesitábamos el dinero, ya que estamos en esta situación sin trabajo", comentan otros clientes de la agencia.

"Durante el confinamiento todos nuestros asesores trabajaron desde casa. Fuimos haciendo los cambios que demandaban nuestros viajeros, adaptándonos al día a día y siendo muy flexibles", aseguran en PANGEA.

"Ahora animamos a las nuevas parejas que tengan previsto casarse el próximo año a no tener miedo ante la situación. Regalamos seguro multiasistencia con seguridad COVID, ofrecemos cancelación gratuita y solicitamos solo 100 euros de reserva por persona. Nuestro objetivo es que nuestros viajeros se sientan seguros y tengan las mejores condiciones aplicando siempre el protocolo COVID free tanto en nuestras tiendas como en destino", explican desde la agencia de viajes.

Acerca de PANGEA

PANGEA The Travel Store es la compañía más revolucionaria del sector Turismo. Fundada en 2015 por el catalán David Hernández, supone un claro caso de éxito de emprendimiento español a través de un concepto 100% onmicanal. Cuenta con cuatro megatiendas, en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, donde se puede encontrar el servicio de agencia de viajes y otros artículos viajeros. Más de 80 asesores expertos en destinos y apasionados de los viajes, diseñan a medida el viaje de tus sueños, recomendando solo aquellas experiencias que conocen de países de todo el mundo. Su asesoramiento no se limita exclusivamente a la reserva del viaje, sino que acompañan al viajero antes, durante y después del viaje. Además, PANGEA cuenta con un servicio telefónico 24/7.

