Haier Jade invita a vivir una noche de ensueño Comunicae

martes, 14 de julio de 2020, 16:06 h (CET) La multinacional líder en climatización premia por la compra de Haier Jade con un pack experiencial. Esta promoción es una exclusiva para El Corte Ingles y está valorada en 200€ La marca líder en el sector de la climatización con conectividad premia por la compra en El Corte Inglés de un split Haier Jade con un pack de experiencias “Mil y una noches” valorado en 200€. Este regalo estará vigente todo el verano y permite pasar una noche en cualquier punto de España por gentileza de la compañía.

Conseguirlo es muy fácil y el comprador lo obtiene en tan sólo 3 pasos. Hay que registrase y rellenar un formulario online, adjuntar una foto o el ticket de compra y de este modo se recibe de forma inmediata una e-caja por e-mail. De este modo Haier quiere agradecer al consumidor la confianza depositada en sus productos al adquirir uno de sus splits más exclusivos y sofisticados en cuanto a diseño y tecnología se refiere.

Jade es el equipo doméstico con conectividad estrella de Haier con prestaciones de gama alta, presión sonora de tan solo 15dB(A), sistema de autolimpieza criogénico y una eficiencia A+++. También posee la mejor WiFi del Mercado (según datos de Euromitor) y favorece un aire libre de patógenos combinando en un solo producto las funciones de climatización y purificación lo que la hace única en el mercado.

Este exclusivo equipo no solamente mantiene una calidad de aire excelente, sino que además permite al usuario conocer su estado en tiempo real y emite avisos cuando este no es el adecuado. También controla humedad del aire para evitar la proliferación de bacterias y contiene una serie de prestaciones de última generación que hoy día son indispensables para el bienestar y tranquilidad de las personas.

Acerca de Haier

Nacida en 1984, Haier Group es una compañía líder mundial de soluciones para una vida mejor. En el proceso de innovación y emprendimiento, Haier siempre defiende el principio de "priorizar el valor de las personas". El Sr. Zhang Ruimin, CEO de Haier Group, propuso el Modelo Rendanheyi para la fusión y duplicación transindustrial y transcultural. Centrándose en la experiencia del usuario, Haier comenzó como una pequeña fábrica de propiedad colectiva al borde de la bancarrota antes de convertirse en un ecosistema que lidera la era IoT. Es la única marca IoT entre las Top 100 marcas globales más valoradas. En 2018, Haier Group generó una facturación global 266,1 mil millones de yuanes con un aumento interanual del 10%. Su EBITDA superó los 33.1 billones con un aumento anual del 10% y sus beneficios después de impuestos 15,1 mil millones de yuanes con un aumento anual del 75%.

Haier ha incubado con éxito 4 compañías cotizadas, 2 compañías unicornio y diversos proyectos empresariales de éxito. Posee 10 centros de I+D, 25 parques industriales y 122 centros de fabricación en el mundo. También es propietaria de marcas como Casarte, Leader, GE Appliances (EEUU), Fisher & Paykel (Nueva Zelanda), AQUA de Japón y Candy de Italia, entre otras. Haier ha encabezado el ránking Euromonitor de marcas mundiales de electrodomésticos durante doce años consecutivos. Su filial Haier Smart Home Co., Ltd. se encuentra entre las compañías Fortune Global 500 y Haier COSMOPlat encabeza las plataformas de Internet industrial del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información en China. En la era IoT, el modelo Rendanheyi de Haier lidera el mundo.

Haier Group trabaja con sus socios en el mundo para diseñar nuevas aplicaciones IoT en ropa, comida, alojamiento, viajes, salud, cuidado de ancianos, biomedicina y educación, adaptando una vida inteligente personalizada a usuarios de todo el mundo.

Es nº1 en aire acondicionado con conectividad por 4º año consecutivo y también líder splits con sistema de autolimpieza por segundo año consecutivo. El sistema Self-Cleaning ha sido patentado en más de 10 países de la UE.

Para más información:

MJ Vacas Roldán

Consultora de comunicación

+ 34 616 07 82 04

twitter.com/Maijo74

linkedin.com/in/mariajosevacasroldan

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.