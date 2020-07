AsorCAD presenta el nuevo escáner 3D CMM óptico MetraSCAN Black Comunicae

martes, 14 de julio de 2020, 12:54 h (CET) Creaform, fabricante canadiense de escáneres 3D y sistemas óptimos de medición lanza el nuevo escáner 3D CMM óptico portátil más rápido del mercado. AsorCAD Engineering, el distribuidor oficial de la marca, que cuenta con más de 30 años de experiencia en servicios de escaneado 3D, ingeniería inversa y metrología 3D presenta este nuevo sistema de metrología que estará disponible a partir de septiembre de 2020 bajo pedido Características y usos del Escáner 3D MetraSCAN Black

El nuevo escáner 3D MetraSCAN Black se caracteriza por ser el más rápido del mercado, gracias a sus 30 láseres azules cruzados que permiten 1.800.000 mediciones por segundo. Es totalmente portátil, pudiendo escanear en lugares de difícil acceso, como en el interior de un vehículo, por ejemplo.

Pero donde el escáner 3D de Creaform es más competitivo es en su exactitud, llegando a alcanzar el valor de 0,025 mm y con la ventaja de poder trabajar en la misma área de taller, sin que los valores de exactitud o resolución se vean alterados por las condiciones inestables del entorno, como vibraciones, temperatura, luz, etc.

El sistema de escaneado 3D cuenta también con la opción de añadir la medición por palpado, adaptando el mismo tracker de seguimiento dinámico con CMM HandyPROBE Next.

Cabe añadir, que todo el sistema de metrología 3D cuenta con la acreditación ISO 17025.

Todas estas características hacen que el escáner 3D CMM óptico MetraSCAN Black sea la opción más versátil y adecuada para la medición de piezas complejas, de tamaños diversos y de superficies difíciles como las que presentan brillos.

Además, este escáner 3D no requiere especialización y puede ser usado por cualquier operario después de un día de formación sencilla, lo que contribuye a minimizar los gastos de producción finales.

Tanto en la línea de fabricación como en el control de calidad, este sistema integral de medición óptico se convierte en la herramienta más eficaz y potente para el trabajo, reduciendo drásticamente el tiempo de lanzamiento de producto, aportando, además mayor calidad en el producto final.

Las novedades en escaneado 3D siempre de la mano de AsorCAD

AsorCAD hará la presentación oficial del escáner 3D MetraSCAN Black y el CMM HandyPROBE Next en la feria Metalmadrid 2020 que tendrá lugar en la capital de España el próximo 30 de septiembre, pero desde hoy, ya se pueden agendar demos en casa del cliente.

En AsorCAD son distribuidores oficiales de las principales marcas de escaneado, impresión y sofware 3D y cuentan con la experiencia y los medios para ofrecer a cada cliente una solución tecnológica adaptada a sus necesidades.

