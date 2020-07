El centro de adicciones Newline combate el deseo de consumir cocaína con técnicas neurológicas Comunicae

martes, 14 de julio de 2020, 11:26 h (CET) Los adictos siempre hacen mención al "craving", que no es más que ese el deseo incontrolable de consumir cocaína y uno de los efectos secundarios más importantes de cualquier adicción. El craving es uno de los factores que hace que sea tan difícil dejar la cocaína Las personas adictas que quieren dejar la cocaína, suelen requerir de un periodo mínimo de dos meses para dejar de sentir ese mono. Esos dos meses son cruciales para cualquier persona que tenga una adicción a la cocaína, ya que el craving es más fuerte que nunca y el adicto es capaz de hacer cualquier cosa para volver a consumir. Sin embargo, pasado ese periodo con éxito y sin recaídas, el craving irá disminuyendo en intensidad y frecuencia.

Al no existir un fármaco para reducir ese deseo de consumir, muchas de las personas que pelean contra una adicción, no logran superar ese periodo de dos meses sin un tratamiento para la adicción a la cocaína. Y a pesar de que en la actualidad existen infinidades de tratamientos para las adicciones, sólo uno se enfoca en la adicción desde el punto de vista neurológico.

Controlar el craving con la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT)

A día de hoy, el centro de adicciones Newline es el único en España que cuenta con una nueva y revolucionaria técnica mediante Estimulación Magnética Transcraneal (EMT), como única solución que ha demostrado en varios estudios científicos una gran efectividad para reducir el craving.

La EMT es una técnica innovadora sin efectos secundarios que actúa directamente sobre los circuitos cerebrales de recompensa, responsables de producir satisfacción. Con la ingesta de cocaína estos circuitos son sobrestimulados y el adicto recibe placer. El método atenúa ese exceso de estimulación y aumenta la activación de la corteza frontal del cerebro, que es la encargada de controlar los circuitos cerebrales de recompensa. Actúa directamente en la parte más biológica de la adicción y consigue reducir el deseo de consumir o craving, mejorando también la calidad del sueño y del humor, ya en la primera semana de tratamiento.

El método es ambulatorio, por lo que no requiere la hospitalización ni el ingreso del paciente en un centro de forma continuada. No es necesaria la separación del paciente de su familia ni la interrupción de su trabajo.

El método es más económico que los tratamientos alternativos más comunes

El equipo de Newline, de reconocido nivel científico, tiene una amplia trayectoria profesional en el tratamiento de adicciones. Se compone de diferentes figuras profesionales con roles distintos pero integrados (el médico psiquiatra, el psicólogo, el psicoterapeuta), necesarios para proporcionar un apoyo eficaz al paciente.

"Aplicando la técnica de Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) a más de 100 pacientes, los resultados obtenidos han sido asombrosos", explica el Prof. Antoni Gual, Jefe de Conductas Adictivas del Hospital Clínic y Director Científico de Newline.

Acerca de Newline

Newline es el primer centro de España que trabaja de manera conjunta la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) y la psicoterapia motivacional, que ha demostrado una alta efectividad y éxito en el tramatiento contra las adicciones.

Contacto:

Dirección: Vía Augusta, 229, Bajos Nº2, 08021, Barcelona, España.

Mail: info@newlinecenter.es

