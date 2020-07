Tendencias delivery para este verano en el sector según Horeca Partner Group Comunicae

martes, 14 de julio de 2020, 10:34 h (CET) La opción de delivery podría ser la garantía de éxito para muchos restaurantes Con la llegada del verano y el fin del estado de alarma, aparecen nuevas tendencias en el sector de la hostelería para cumplir con todas las medidas de seguridad necesarias en este tiempo.

La nueva normalidad para el canal Horeca trae consigo cambio de horarios, de oferta en los productos, de aforo, de perfil de cliente, pero sobre todo el auge del delivery y take away.

Muchos clientes son aún reacios a acudir a bares y restaurantes para tomar algo o cenar con amigos, por lo que la opción de pedir comida en casa gana fuerza.

Para poder hacer frente a los pedidos online, los locales de comida han tenido que adaptar su carta para la opción Delivery, ya que no todos los platos son aptos para el reparto y entrega.

Reconocidos Chefs con restaurantes de gran prestigio, han adaptado sus negocios sacando una nueva línea delivery para seguir llegando a sus clientes. Las nuevas marcas, ofrecen una carta adaptada a los pedidos a domicilio, ofreciendo comida que llega en perfectas condiciones a casa de sus apreciados clientes.

Los clientes de delivery no solo son particulares que hacen un pedido desde sus casas, también empleados que no pueden bajar a comer en el restaurante de al lado de la oficina o empresas que piden comida para sustituir a los actuales catering.

Para conseguir ofrecer un buen servicio, aparte de la calidad de la comida, es muy importante el transporte y packaging con el que se presenta el pedido.

Empresas como Klimer, dedicados a la distribución de equipamiento y suministros para hostelería y alta restauración, han apostado por la venta de envases y soluciones para el servicio delivery, productos funcionales, prácticos e innovadores.

“Hemos sido capaces de adaptarnos rápido a las nuevas circunstancias” comenta David Ramos, CEO de Klimer. “Llevamos años trabajando con material desechable para eventos y catering, así como con envases take away biodegradables de caña de azúcar. Cuidamos mucho la calidad y estética de nuestros productos ya que para nosotros la presentación de un plato es lo más importante, si el emplatado es original y diferente, ya tienes ganado al comensal, por ello, nunca paro de pensar en nuevas fórmulas para sorprender a mis clientes” subraya Ramos.

Sin duda, el sector Horeca ha vivido una gran transformación en los últimos meses. Los restaurantes tendrán que reinventarse para seguir evolucionando, ya que, con menos capacidad para servir a sus clientes en sus locales, la oferta, el servicio y la opción delivery serán fundamentales.

