La pandemia dispara la intención de contratación de un seguro de decesos según el barómetro sectorial realizado por Némesis Experience

martes, 14 de julio de 2020, 10:46 h (CET) Un 25% de las personas que no cuentan con un seguro de decesos se están planteando seriamente su contratación como consecuencia de la Covid-19, superando así las barreras clásicas que las llevaban hasta ahora a no disponer de este tipo de seguros, como son, el rechazo a "tener que pensar en temas relacionados con decesos", la "falta de necesidad de este tipo de servicios" y el "precio" La Consultora NÉMESIS EXPERIENCE, en la edición 2020 de su “Barómetro de mercado del sector asegurador en el ramo decesos”, al analizar el perfil del tomador de este tipo de seguros revela que la edad media del tomador se sitúa en los 47 años, con el segmento de mayor peso (62%) entre los 45 y 65 años de edad. En cuanto a la composición de sus hogares, el 62% son hogares de entre 2 y 3 personas, el 44% familias con hijos, con unos ingresos medios de 2,300 €/mes (2 de cada 3 hogares con ingresos mensuales entre los 1.000 y 3.000 euros) y con un nivel de formación medio-alto (mas del 47% con enseñanza de 2º grado /FP y casi el 38% con nivel Diplomado/Ing. Tecnico o superior).

En el estudio es de destacar que el 25% de los entrevistados estaría valorando contratar un seguro de decesos como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, siendo su perfil mayoritariamente parejas con hijos y de una edad -39 años- algo más joven que la media del ramo. Dentro de los servicios y coberturas que más llaman la atención de estos clientes potenciales se situaría la “gestión de los trámites burocráticos” asociados al óbito para un 68% de los casos, seguido muy de cerca por el “servicio fúnebre” (64%) y el “servicio de incineración o inhumación” (63%).

Es de destacar que, además de ser el servicio que más interés despierta, la tramitación de documentos tales como certificados de defunción, actos de últimas voluntades, etc. es además el servicio más valorado, tanto entre los clientes como entre aquellos que no cuentan con un seguro de decesos.

En el extremo opuesto, se posicionaría como servicio menos valorado el “borrado de la huella digital”, servicio relativamente novedoso en la oferta de las compañías, pero que pese al innegable auge de los problemas derivados de las redes sociales, aún no es percibido como una necesidad por la mayoría de los entrevistados. En cuanto a la elección de la compañía, una vez el interesado ha decidido contratar este tipo de seguros, lo más habitual es dejarse guiar por la recomendación directa de familiares y conocidos.

Dada esta importancia de la recomendación, en el estudio se ha analizado el NPS ó Net Promoter Score, indicador que sirve para medir el índice de recomendación de una determinada compañía, resultando una tasa global de 11%, valor este que puede calificarse de muy alto en comparación con otros ramos y otros sectores, lo que significa que el seguro de decesos tiene mucho nivel de recomendación.

El estudio se ha realizado en abril 2020, sobre una base muestral de 375 personas (51% mujeres/49% hombres), de los cuales un 58% no contaba en el momento de la entrevista con un seguro de decesos.

NÉMESIS EXPERIENCE Lab: Consultora española de carácter multinacional, dedicada al desarrollo de nuevas metodologías de análisis e innovadoras soluciones en el ámbito de los estudios sectoriales 360 y la gestión de la experiencia del cliente. Presente en los sectores seguros y energía principalmente. Su central está ubicada en Madrid.

