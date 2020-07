Kruela estrena el videoclip 'Perdiendo el Tiempo'

Kruela es una banda bizkaitarra de nueva creación que presenta su primer álbum, del mismo nombre, con once temas potentes y pegadizos, que no dejarán a nadie indiferente.



Once canciones a caballo entre el punk rock y el hardcore melódico, con unas melodías muy trabajadas y una música potente cantada en castellano. Cuenta con arreglos de guitarra melódicos y característicos, acompañados de una voz muy personal y unos coros que se pegarán fácil mente en tu memoria. Los componentes del grupo vienen de militar en bandas como Viernes XIII, Si Te Cah, Juicio Final e I.N.R.I., entre otras.



El disco ha sido grabado íntegramente en el estudio EYOU de Sestao por Iker Eskurza. Empieza con la que canción elegida como presentación de la banda, en forma de single de adelanto: "Qué Sabes Tú De Mí", un canto a la libertad personal y al odio a los prejuicios de una sociedad más que individualista. Le siguen temas como "Perdiendo el Tiempo", dedicada a aquellos que no nos dejan vivir, o "Clones", una crítica al enriquecimiento de muchas pseudo-bandas a costa del trabajo de los demás. También hay momentos más oscuros, como el tema "Gogoan”, que une calma y la tempestad en una brutal combinación. Algún toque al punk de los ochenta se deja ver con “Corre”, canción cantada por Koex, el bajista. También incluye un tema cantado por Güebo, guitarrista, “Sin Miedo Ni Dolor”, que critica la lacra machista que todavía vivimos.



Kruela suenan potentes y distintos, que falta hace, así que no hay que perderlos de vista.