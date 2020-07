¡Uf, qué calor!

En verdad que las temperaturas parecen insoportables y buscamos los remedios para suavizarlas que están a nuestro alcance: aire acondicionado, los más privilegiados, agua de la nevera, duchas cada pocas horas, búsqueda de la sombra cuando salimos a la calle, en fin procuramos evadirnos, de la mejor manera posible de estas temperaturas asfixiantes.



Los termómetros han señalado más de un día los 45º a la sombra y los cincuenta y dos al sol en Córdoba. La máxima anotada en el desierto de Sahara ha sido de 59º, son pocos los siete grados de diferencia para decir que los cordobeses estamos lejos de habitar una zona desértica.



Estas variaciones climáticas, que han existido siempre, hoy las utilizan los agoreros y predictores de catástrofes para amilanar a los ciudadanos con que estamos cerca de un cataclismo global y que poco menos que se aproxima el fin de la Humanidad.



Son los vocingleros de siempre que, en algunas ocasiones por falta de conocimientos, y en otras por malévolo deseo de atemorizar a los ciudadanos, se dedican a predecir desastres, no sabemos con qué oscuros propósitos, y culpan al cambio climático de las variaciones atmosféricas que padecemos, señalando al ser humano como único responsable de

ello.



Cambio climático no dudo de que se esté produciendo, pero de ahí a que el hombre sea el culpable de ello va un abismo.



La Tierra tiene 4,543 mil millones años, según los últimos estudios, su clima ha cambiado muchas veces a lo largo de su historia. Las variaciones se deben a mutaciones naturales que se han producido en el equilibrio energético entre la energía solar entrante y la energía reemitida por la Tierra hacia el espacio. Entre las causas naturales de esas variaciones se pueden citar: las erupciones volcánicas, los cambios en la órbita de traslación de la Tierra, los cambios en el ángulo del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano sobre el que se traslada y las variaciones en la composición de la atmósfera.



Hay quien se olvida o desconoce que estamos padeciendo los últimos coletazos de una Pequeña Edad de Hielo que fue el período frío más importante del hemisferio norte desde finales del siglo XIV hasta el XIX, y se alargó en nuestra Península desde 1300 a 1850, pero aún dentro de esa Pequeña Edad de Hielo, en Córdoba se registraron temperaturas tan elevadas que obligaron a los componentes del Regimiento municipal a desobedecer las órdenes emanadas de los reyes por las que se les mandaba que tuviesen tres reuniones a la semana para solventar los problemas de la ciudad, estos días eran los lunes, miércoles y viernes, pues bien, exponiéndose a una sanción real por desobediencia, qué tan elevadas no serían las temperatura que en el Cabildo municipal del 7 de julio de 1535, se decide suspender la sesión de los miércoles “por los muchos calores que hacen”.



Pero no hay que remontarse al siglo XVI para verificar la altas temperaturas de los veranos cordobeses, aunque debemos de puntualizar que no sólo en Córdoba, en Sevilla o en cualquier ciudad del valle del Guadalquivir u otro lugar de Andalucía se dan temperaturas muy elevadas. Salvo en la zona del Cantábrico, desde la Meseta hacia abajo hay días que los calores son insoportables.



Era yo muy niño, cuando mi madre, al volver de la compra en el mercado central de la Plaza de la Corredera, nos decía que allí se había comentado que ese día, u otro cualquiera, iba a haber dos o tres horas de asfixia. Se le denominaba así al tiempo en el que no podías salir a la calle porque podíamos sufrir un golpe de calor que sabemos que se puede producir cuando se alcanzan temperaturas superiores a los 40º.



Entonces no había contaminación atmosférica, polución ni amenazas de cambio climático. Que en el Sur de nuestra Península nos quejemos del calor es lo mismo que si un inuit se quejase del frío.