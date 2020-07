​El chavismo en Europa Suso do Madrid, A Coruña Lectores

sábado, 11 de julio de 2020, 11:04 h (CET) Italia afronta un hecho gravísimo porque el M5 es hoy el principal partido de la coalición que sostiene al Gobierno del Primer Ministro Conte. Financiar partidos políticos desde terceros países es una práctica ilegal y una intromisión en la soberanía nacional, por lo que el líder del centro-derecha, Antonio Tajani, ha pedido que la Comisión Europea abra una investigación. No olvidemos que la Venezuela de Maduro está apoyada por algunas de las potencias más interesadas en desestabilizar a la Unión Europea. Los populismos no son una quimera, sino una amenaza real con apoyos consistentes y bien diseñados. Europa no debería ser ingenua en esta materia.











