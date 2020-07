La gran bofetada

Pero considero necesario analizar, aunque sea someramente y como un ciudadano corriente y no politólogo, el por qué ha podido ser tan sonoramente rechazada.



Las personas no olvidamos las ofensas, ni los desprecios. Pedro Sánchez, llevado por su enorme ego y soberbia, cree que el resto de los ciudadanos, no solo los españoles, sino también los europeos, son muy inferiores a él.



En declaraciones recientes a un periodista del Corriere della Sera, cuando este le preguntó si pactaría con el Partido Popular, respondió con un tajante y seco NO, con la arrogancia que le caracteriza.



La entrevista es para leerla entera y no perderse ni un ápice. Rezuma petulancia, altivez y jactancia. No vamos a entrar en cómo se vanagloria del modo con el que su Gobierno ha gestionado la crisis pandémica que nos asola.



De los 27 países que conforman la UE, 14 de ellos están gobernados por la Derecha o Centro Derecha, pero este arrogante engreído los ha despreciado a todos al menospreciar a la Derecha española.



No se puede pedir que lo acepten en este club cuando se presenta tras haber firmado un pacto con Podemos que representa a la Izquierda más pertinaz, trasnochada, periclitada y retrógrada que pueda existir, y que lo único que pretende es la destrucción de la democracia en España e implantar en ella un régimen bolivariano, como en Venezuela o cualquier otro partido en el que impere el comunismo.



Los eurodiputados no se fían de Pedro Sánchez porque ya pretendió engañar a la UE presentando unas cuentas engañosas.



No pueden entregar la gestión de sus cuentas a quien ya pretendió engañarlos.



No entregarán su confianza a un Gobierno que continúa administrándose con unos presupuestos del anterior Gobierno de Derechas, los de Montoro, porque todavía no ha sido capaz de elaborar unos propios.



Pero el guantazo no solo se lo han dado a Nadia Calviño, a Pedro Sánchez y a su Gobierno, sino que lo hemos recibido todos los españoles que hemos sido menospreciados y preteridos porque los políticos que nos gobiernan no son de fiar.



Poco peso específico tenía nuestro País en Europa, pues solamente teníamos a José Borrell como Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ahora, después de este deniego, desconozco a qué podremos aspirar para que se nos tenga en cuenta.