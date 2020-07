Recursos humanos: piedra angular de las empresas en una era post-pandemia, por Infomaestrias.com Comunicae

viernes, 10 de julio de 2020, 17:07 h (CET) La pandemia del Covid-19 plantea nuevos desafíos para las empresas y sus departamentos de recursos humanos. Infomaestrias.com desvela las claves para afrontar la problemática actual que afecta la estabilidad de la vida empresarial en todo el planeta Debido a la importancia que reviste para las empresas contar con gerentes altamente capacitados, las principales escuelas de negocios de España se han reactivado con más fuerza que nunca ofertando una gran variedad de Masters de Recursos Humanos en Madrid y así levantar la próxima ola de gerentes, quienes tendrán bajo su responsabilidad poner en orden la actividad empresarial del país tras el fin de la pandemia.

Una nueva realidad empresarial

Los tiempos actuales están obligando a las empresas a una nueva forma de mantener el contacto con sus trabajadores. Las nuevas tecnologías y otras no tan nuevas, han cobrado fuerza desde el inicio de una pandemia que ha transformado el estilo de vida de las personas como nunca lo hubieran imaginado.

A pesar de todo y aunque el panorama luzca sombrío, el nuevo coronavirus ha planteado un serio desafío para las empresas, lo que representa a su vez una gran oportunidad: la reestructuración de sus Departamentos de Recursos Humanos de cara a mejorar la evaluación y medir el desempeño de los empleados que hoy trabajan exclusivamente de forma virtual y que probablemente lo harán durante un buen tiempo.

Esta nueva forma de gestionar el capital humano a través de internet ha tenido una repercusión importante en la forma en como las empresas valoran el esfuerzo de sus empleados y esto ha dado ciertas ventajas a los trabajadores que hubieran sido impensables cuatro meses atrás.

Los empleadores se reinventan tras el impacto del Covid-19

Según la revista HRExcecutive ,"un alto porcentaje de los empleadores encuestados en Estados Unidos de América, han comprendido la necesidad de adaptarse a la tecnología a pesar de las barreras técnicas que pudieran presentarse al principio".

Los resultados arrojados por distintas encuestas también han revelado que los empleados pueden ser igual de productivos trabajando en línea y muchas empresas están considerando mantener esta forma de trabajo incluso después de que la pandemia llegue a su fin.

Por supuesto, existen sectores que requieren presencia física donde muchos de estos nuevos cambios no se aplicarán en su totalidad, pero estas áreas laborales sí se verían beneficiadas de otras formas, como son: los trabajos minoristas y de manufactura.

Un estudio de la encuestadora Gallup, dio a conocer que la crisis generada por el coronavirus traerá, entre algunos de sus efectos positivos, una mayor consciencia por parte de los empleadores de su Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Un cambio de pensamiento en tiempos de crisis

En tiempos de crisis como el que se vive en la actualidad, los Departamentos de Recursos Humanos están llamados a evaluar y contribuir con respuestas más amplias que integren la misión, los valores y el impacto social de las organizaciones, centrándose en el bienestar del personal, las partes interesadas y la comunidad (RSE).

Esto refuerza la Responsabilidad Social Empresarial y saca a las empresas del rígido esquema donde el único fin que puede parecer importante es la obtención de beneficios económicos.

Hoy más que nunca las empresas necesitan implementar estrategias y políticas que permitan la continuidad de los negocios y se aborde además la forma en que las personas pueden mantenerse psicológicamente fuertes en estos tiempos tan complejos. Todo esto lleva a las personas a reevaluar como serán sus espacios de trabajo durante los próximos meses y qué estrategias pueden ser las más efectivas para afrontar el problema de la mejor manera posible.

Cuatro estrategias para un ambiente laboral a distancia altamente productivo

- Es clave para los Departamentos de Recursos Humanos promover un clima de calma y al mismo tiempo comprometer al liderazgo de las empresas a responder con una comunicación oportuna, precisa, asertiva y clara en todos los niveles de la organización.

- Se requiere crear consciencia sobre el impacto que situaciones como ésta tienen en las personas, desde lo físico hasta lo mental. Las personas conforman el activo más valioso para cualquier empresa, y hoy más que nunca se precisa de un enfoque integral donde gerentes y empleados puedan colaborar de manera conjunta.

- El distanciamiento social es clave para ayudar a frenar la propagación de COVID-19. Si trabajar a distancia es una posibilidad para la empresa en cuestión, RRHH debería trabajar con el Departamento de TI (Tecnologías de la Información) para asegurar la transición sin problemas a un escenario de trabajo a distancia.

- Una gran estrategia, además, sería crear y compartir una guía rápida para supervisores y empleados con las mejores prácticas para trabajar a distancia. Esta guía debe abordar los esfuerzos para fomentar la salud y el bienestar, la participación en el trabajo, los límites y el ritmo del trabajo a distancia.

"Los tiempos de crisis precisan de líderes, personas capaces de sobreponerse a las dificultades y salir adelante, es por esto que, en https://infomaestrias.com tenemos el compromiso de presentarte los mejores programas de formación superior en el área de Recursos Humanos", según Penélope Llibre, experta en Psicología del Desarrollo Humano, graduada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Egresada del Master en Recursos Humanos de IMF Business School Barcelona.

