La digitalización como clave para la recuperación de la hostelería Comunicae

viernes, 10 de julio de 2020, 16:38 h (CET) La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de Andalucía, ha impulsado un programa de digitalización para Pymes, valorado en 1,2 millones de euros, según el periódico ABC de Sevilla Los sectores de la hostelería y el turismo, han sido los más afectados por esta crisis del Covid-19, debido a las duras medidas que han tenido que ser adoptadas por el Gobierno para controlar la situación. Medidas a las que se siguen adaptando para poder mantener sus puertas abiertas en la nueva normalidad.

La situación ha sido analizada por un grupo de expertos convocados para el 'Hi! Southern Tourist meeting' que organiza ABC. Sesión telemática en la que se ha llegado a importantes conclusiones, como que la recuperación de la hostelería andaluza está ligada a la recuperación del flujo turístico, la digitalización de los negocios, tanto de cartas como de servicio a domicilio, y la transmisión al cliente de una cuidada seguridad higiénico-sanitaria.

Se espera la pronta adopción de estas medidas, junto a las que ya tomó el Ayuntamiento de Sevilla, anteriormente, con la ampliación de horarios y veladores. Se reabrirán los principales monumentos de la ciudad, como el Real Alcázar o la Casa de Dueñas, y se reactivarán las conexiones aéreas con los principales aeropuertos de Londres, París, etc. Todo ello para atraer al turismo suficiente para reactivar el flujo económico del sector, a pesar de que el verano representa una de las temporadas más bajas de la capital andaluza.

Pero para ayudar con esta reactivación y las nuevas medidas, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, con la aprobación de la Junta de Andalucía, ha destinado un presupuesto de 1,2 millones de euros que será destinado a un programa de digitalización para pymes. Así, cualquier restaurante del centro de Sevilla, que están siendo los más afectados por el descenso del turismo, podrán recibir la ayuda que necesitan.

Esta afirmación la recalca el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y comenta que se debe de hacer un esfuerzo para atraer al turismo, porque sin turismo unrestaurante en el barrio de Santa Cruz de Sevilla, es decir, cualquier restaurante ubicado en el centro de la ciudad, sin turismo no funciona.

