Cambridge Institute explica las palabras que todo viajero debe conocer Comunicae

viernes, 10 de julio de 2020, 14:47 h (CET) Para ser un viajero experto, no basta con haber dado la vuelta al mundo, hay que conocer el significado de estos conceptos tendencia. Cambridge Institute, el mejor centro privado de formación de idiomas y pionero en el desarrollo de formatos online, cuenta cuáles son para definitivamente ser un trotamundos Backpacker. Con este término inglés se denomina al viajero por antonomasia, aquél que carga con su mochila y se mueve con la intención de descubrir mundo. Suelen ser personas jóvenes y decididas. Optan por transportes y alojamientos low cost, donde pueden encontrarse con otros turistas con los que pueden compartir experiencias y recomendaciones.

Flashpacker. No todos los mochileros viajan low cost. Hay algunos que prefieren viajar con un presupuesto más desahogado. Viajan con mochila, pero duermen en hoteles o habitaciones privadas, por una cuestión de comodidad o de seguridad. Nunca olvidan su smartphone, apps para travellers, cámara réflex y pc.

Slow Travel. Viajar sin prisa, velocidad, sin estrés… Este concepto se refiere a pasar más tiempo en cada lugar, comunicarse con sus habitantes o formar parte de sus costumbres sin llevarlo planificado.

Couchsurfing. Quiere decir que los autóctonos ponen a disposición del turista que decide viajar a su ciudad un sofá, una cama o un menú, de forma gratuita. Ideal para conocer a fondo a los habitantes de un lugar y sus costumbres.

Shinrin-Yoku. Es un concepto japonés que se podría traducir en español como ´darse un baño de bosque´. Se refiere a la saludable práctica de estar en contacto directo con la naturaleza y respirar aire puro.

Glamping. ´Camping con glamour´. Está hecho para los amantes de la naturaleza que no quieren renunciar al confort. Ecolodges, yurtas, tiendas de lona, casas en árboles, tipis… serían los lugares de culto para practicar glamping.

Ecoturismo. Lo practican los viajeros preocupados por el impacto que el viaje puede tener sobre el medio ambiente. Eligen medios de transporte menos contaminantes, alojamientos sostenibles y actividades respetuosas con la población local.

Wanderlust. Término alemán que se refiere a la ´obsesión por viajar´, a esa necesidad de explorar el mundo, no haber acabado un viaje y ya planificar el siguiente.

Home swap. Se produce cuando dos familias deciden intercambiarse sus casas desinteresadamente, sin pagarse el uno al otro. Un método para alojarse cada vez más extendido y presente en muchas plataformas digitales donde los huéspedes pueden ponerse en contacto para organizarse su viaje.

Wayfarer. Significa viandante y es un término que pone nombre a la moda de realizar viajes y desplazamientos a pie, sin medios de transporte.

A continuación, una selección de los mejores cursos intensivos de verano de Cambridge Institute para aprender idiomas:

Curso intensivo mensual de inglés general por videoconferencia, desde A1 hasta C2

Es de 32 horas de duración, disponible en todos los niveles, durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. El curso oferta varios horarios, según el nivel elegido. Se imparte en grupos reducidos. PVP: 250 €

Certificaciones de idiomas

Además, si ya has alcanzado el nivel de inglés deseado y lo que quieres es prepararte para certificarlo, la experiencia de Cambridge Institute como centro examinador de la Universidad de Cambridge puede ayudar. Este verano, Cambridge Institute oferta un curso por videoconferencia de preparación a los exámenes oficiales; o la formación, también por videoconferencia, para preparar los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge For School, orientados a los escolares.

El primero es un curso para adultos de 25 horas de preparación que se impartirán los sábados de 15 a 20 horas, más 50 horas en la plataforma online. PVP: 250 €

El segundo es un curso para escolares, de 25 horas por videoconferencia, en horario de lunes y miércoles de 16 a 19 horas; o de martes y jueves de 10 a 13 horas. PVP: 225 €

Cursos intensivos quincenales

El idioma alemán requiere una formación específica y, por ello, Cambridge Institute oferta este año un curso por videoconferencia de 40 horas para el correcto aprovechamiento de la formación. El curso es de 4 horas diarias, de lunes a viernes. En este caso, los niveles disponibles son: A1.I, A1.II, A2.1, A2.II, B1.I y B1.II. El programa formativo cuenta con múltiples opciones de horario y convocatorias entre los meses de julio y septiembre. Siempre en grupos reducidos. PVP: 450 €

Cursos intensivos semanales

Para lo que necesitan un curso más comprimido en el tiempo, Cambridge Institute también ha diseñado cursos semanales por videoconferencia. Son los cursos de inglés y francés de 25 horas, con un total de 5 horas diarias de lunes a viernes. El programa inglés permite estudiar desde el nivel A1 hasta el C1, mientras que el de francés abarca los niveles desde A1 a B1. Ambas propuestas cuentan con numerosas opciones de horarios, en grupo reducidos.

Curso intensivo de inglés: PVP: 250 €

Curso intensivo de francés: PVP: 250 €

Acerca de Cambridge Institute

Cambridge Institute es un centro educativo privado, especializado en la formación de idiomas como inglés, español, francés, alemán y chino.

Más de 100.000 alumnos han participado en sus programas presenciales, online y en formato videoconferencia. Su amplia oferta de cursos permite a todas las personas, sin importar su edad, nivel de formación o lugar de residencia, cumplir sus objetivos y/o avanzar profesionalmente.

Su método de aprendizaje, centrado en el alumno, es garantía de éxito y de calidad. Diseñan sus programas a medida, incorporando las últimas y mejores tendencias y herramientas en el aprendizaje de idiomas.

Cambridge Institute, es también Centro Examinador autorizado para realizar exámenes oficiales de Cambridge English (Universidad de Cambridge), y cuentan con un alto porcentaje de aprobados por parte de sus alumnos.

Aprender idiomas de manera eficaz, entretenida y altamente gratificante es posible.

Plaza de España, 6, en Madrid.

cambridgeinstitute.net

Tlf: +(34) 917 587 555 /556

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.