American Express pone en marcha en España una Campaña de apoyo al comercio local

viernes, 10 de julio de 2020, 14:38 h (CET) La campaña "Shop Small by American Express", que se lanza en España por primera vez, ofrece a los Titulares un abono de 5€ en su cuenta cada vez que gasten 20€ o más en cualquiera de los miles de negocios locales que participan* en esta iniciativa. El 43% de los negocios locales confía en recuperar su volumen de ventas previo a la crisis para final de año Según los datos de la encuesta realizada por American Express en España, el 64% de los pequeños comercios percibe un cambio de actitud en los consumidores, que muestran un mayor apoyo al negocio local. Además, un 58% cree que los consumidores seguirán comprando físicamente a pesar del virus, y un 39% piensa que el comercio de proximidad saldrá reforzado tras esta crisis.

La encuesta revela además que un 43% de los negocios locales confía en recuperar su volumen de ventas previo a la crisis antes de 2021, y el 28% creé que será a finales de este año, mientras que el 16% cree que no volverá a la normalidad hasta más adelante y que la recuperación llevará tiempo. Además, un 30% de los propietarios encuestados teme que su negocio no vuelva a tener suficientes clientes como para que la reapertura sea rentable.

En este contexto, American Express ha anunciado una inversión muy importante a nivel global este año para lanzar en distintos mercados su campaña Shop Small. El objetivo es incentivar el gasto de los Titulares en los comercios locales y apoyar así a los que han sufrido el impacto del cierre de sus establecimientos. Aunque la campaña tiene ya un largo recorrido en otros mercados como EE. UU y Reino Unido, esta es la primera vez que se lanza Shop Small en España con una importante inversión para impulsar la recuperación del comercio de proximidad.

“En American Express llevamos años comprometidos con el apoyo a empresas de todos los tamaños y estamos realizando inversiones muy relevantes tanto a nivel global como en España, para ayudar a las empresas en su recuperación económica. Los negocios locales son la base de nuestra economía y nuestras comunidades. Todos queremos ver de nuevo la actividad comercial en nuestras calles, razón por la cual hemos lanzado nuestra campaña Shop Small, ofreciendo a los compradores una razón más para visitar los negocios locales y apoyarles en estos momentos,” afirma Juan Orti, presidente y consejero delegado de American Express en España.

Para celebrar el lanzamiento de Shop Small, que empieza el 9 de julio y se prolongará hasta el 4 de octubre de 2020*, American Express ofrece a los Titulares de la Tarjeta un abono en su cuenta de 5€ cada vez que gasten 20€ o más en cualquiera de los miles de negocios locales en España que participan en esta campaña.

Para apoyar la reapertura de los comercios, y como parte de esta campaña, American Express ha distribuido entre los negocios locales participantes materiales para usar en el punto de venta. Estos materiales ayudarán a los propietarios de los comercios a señalar que ya están abiertos de nuevo y preparados para recibir a sus clientes de manera segura, por ejemplo, con pegatinas que indican la distancia social a mantener dentro del local.

“La gran mayoría de los comercios locales creen estar preparados para volver a abrir su negocio y deseando que vuelva el público. Está claro que los comercios locales se enfrentan a una serie de desafíos. Casi la mitad de los propietarios cree que lo más importante para lograr la recuperación es transmitir seguridad a la población para activar el consumo. Confiamos en que nuestra campaña Shop Small, y todas las acciones que estamos llevando a cabo para la recuperación del comercio local, ayuden a estos negocios y que sea otra manera más de mostrar que ya están de regreso y listos para recibir una vez más a sus clientes,” concluye Julia López, vicepresidenta y directora general del área de Establecimientos de American Express en España.

Una vez superado el Estado de Alarma, prácticamente todos los comercios locales en España se muestran contentos y dispuestos de dar la bienvenida a sus clientes, y un 96% están convencidos de que pueden dar la bienvenida a sus clientes de forma segura.

La campaña Shop Small, que llega a nuestro país por primera vez, se enmarca en la política de apoyo continuado de American Express a la pequeña y mediana empresa a través de diferentes actividades y acciones durante todo el año.

La compañía se ha adherido además recientemente al movimiento #EActíVate, la evolución de la iniciativa #EstoNOtienequePARAR, que tiene como objetivo dar visibilidad y poner en valor a las empresas, trabajadores, autónomos y empresarios que están activando la economía del país. Hoy son más de 4.700 empresas las que forman parte de este movimiento que impulsa y apoya el esfuerzo de todos los que no paran su actividad. Juan Orti, presidente de American Express España, ha participado junto a Iñigo Valenzuela, Fundador y CEO de Smartvel, en los diálogos enmarcados dentro de esta iniciativa que pone en valor a empresarios, trabajadores y autónomos que se reinventan y son proactivos a la hora de reactivar la economía del país tras esta crisis.

* La oferta es válida hasta 5 veces, una por establecimiento participante en la campaña, hasta un total de €25 de abono en cuenta por Tarjeta registrada. La oferta de la campaña Shop Small empieza el 9 julio 2020 y se prolongará hasta el 4 octubre 2020. Esta oferta es válida para Titulares de Tarjetas particulares, Tarjetas de marca combinada y/o Tarjetas Business emitidas en España. Más información sobre la promoción está disponible en www.americanexpress.es/shopsmall

