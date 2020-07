Talio y Open Cloud Factory celebrarán una Mesa Redonda Virtual sobre ciberseguridad en la industria vasca Comunicae

viernes, 10 de julio de 2020, 14:43 h (CET) La Mesa redonda organizada por talio y Open Cloud Factory estará orientada a los retos que la industria debe abordar, especialmente en un contexto pre y post COVID-19 El próximo día 15 de julio a las 10:00 horas, Talio y Open Cloud Factory organizarán una Mesa Redonda Virtual en la que 3 Responsables de Seguridad de Empresas Industriales debatirán sobre los retos a los que se enfrenta la industria vasca y las estrategias y soluciones disponibles para abordarlos con éxito. La mesa debate contará con la participación de un moderador, tres ponentes expertos en el mundo Industrial y el Director del Basque Cybersecurity Centre, Javier Diéguez.

El evento reunirá a profesionales de relevancia en el sector y que cuentan con una amplia experiencia. Ismael Medina, CEO de Talio, empresa en la que lleva al frente más de 24 años, se encargará de actuar como moderador de la sesión. Javier Diéguez, Director del Centro Vasco de Ciberseguridad desde hace 3 años y con experiencia previa en empresas como Indra, donde trabajó más de 20 años, será el responsable de describir el contexto actual en cuanto a ciberseguridad en Euskadi, abriendo así el turno de intervenciones. Los ponentes serán Jaime López, (Responsable IT en FAES Farma desde hace 4 años y con una experiencia de más de 20 años en puestos de dirección), Juan Alonso Villanueva, CISO en Open Cloud Factory y Country Manager para México, quien contará sus más de 20 años de experiencia como Responsable de IT e Infraestructura en Alfa Corporate y, por último, Sergio Saénz, Chief Digital Officer en ONNERA Group, el grupo empresarial dedicado a aportar soluciones de frío para diferentes sectores y que porfa parte de la Corporación Mondragón.

La agenda está compuesta por tres bloques que giran en torno a la ciberseguridad en las cadenas industriales: se hará un análisis del contexto actual de la industria en Euskadi por parte de los ponentes, así como un resumen de los principales retos pre y post COVID-19 y la creación de una estrategia de seguridad sólida para abordarlos.

La mesa redonda surge como un punto de gran interés para abordar la necesidad de adoptar una correcta postura de seguridad en el ámbito de la industria 4.0 debido a los retos que está suponiendo en términos de cambios en los procesos productivos y en la cadena de valor. Al mismo tiempo, en el contexto actual, también se pone de relieve la necesidad de que la industria cuente con medidas sólidas que permitan, además, efectuar operaciones en remoto.

El evento es una oportunidad para descubrir de primera mano las tendencias actuales en la industria vasca, para entender la experiencia de los agentes más destacados y las estrategias de ciberseguridad que siguen algunas de las empresas más relevantes del ecosistema de Euskadi.

El evento está abierto a registros hasta el día de la celebración y cuenta con inscripción gratuita a través del enlace: https://www.opencloudfactory.com/mesa-redonda-ciberseguridad-euskadi/

