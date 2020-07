La Fundación Schneider Electric ha ayudado a más de 2.000 familias españolas donando equipos IT y alimentos Comunicae

viernes, 10 de julio de 2020, 14:43 h (CET) La Fundación Schneider Electric, a raíz del COVID-19, lanzó el fondo "Tomorrow Rising" para ayudar a las comunidades más vulnerables a recuperarse y salir reforzadas de la crisis. Los trabajadores de Schneider Electric y partners de más de 60 países se han unido para recaudar fondos y ser voluntarios, beneficiando así a 65 proyectos que ayudan a más de 800.000 personas La Fundación Schneider Electric, a raíz del COVID-19, lanzó el fondo “Tomorrow Rising” para ayudar a las comunidades más vulnerables a recuperarse y a salir reforzadas de la crisis.En España, a través de la FundaciónAyuda en Acción,quetrabaja para paliar la pobreza infantil, el fondo ha ayudado a más de 2.000 familias, donándoles alimentos y equipos informáticos para que pudieran seguir educándose online durante el confinamiento. Desde su lanzamiento, la campaña de recaudación de fondos ha movilizado a empleados, clientes y partners de más de 60 países, dando apoyo a 65 proyectos que ayudan a más de 800.000 personas.

Tras el primer momento de emergencia, la Fundación Schneider Electric da un paso más para contribuir a la recuperación a través de programas educativos y de formación. A partir de ahora todos los fondos recaudados para “Tomorrow Rising” irán destinados a proyectos de formación en energía. El objetivo es el de formar profesionalmente a los jóvenes, para que puedan mejorar el acceso a la energía en las economías en vías de desarrollo.

Para promover la igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional y la movilidad social, la Fundación Schneider Electric ha creado una relación estable con múltiples ONGs locales y organizaciones formativas que ayudan a los jóvenes a adquirir experiencia y títulos que les permitan entrar en el mercado laboral. Hasta la fecha, los empleados de Schneider Electric han acumulado un total de 2.100 horas de voluntariado, compartiendo sus conocimientos técnicos y otras habilidades útiles en 80 sesiones de formación online para ayudar a comunidades de Brasil, Francia, Polonia, India, Vietnam, Camboya, Rusia y Kazajstán.

Además de celebrar el día Mundial de las Habilidades de la Juventud el 15 de julio y el Día Internacional de la Juventud el 12 de agosto, se crearán de forma periódica eventos en directo vía Facebook y Twitter sobre los proyectos y las personas a los que benefician.

El fondo “Tomorrow Rising” se presentó el pasado mes de abril para dar respuesta a la situación de emergencia y contribuir a la recuperación a largo plazo vinculadas a la Covid-19. De esta manera, la Fundación Schneider Electric pidió a sus líderes y empleados que se implicaran y se comprometió a que todas sus donaciones fueran igualadas por el Grupo. También contribuyeron stakeholders externos y partners.

Prioridades: Respuesta, Recuperación y Resiliencia

La Fundación demuestra el compromiso de sostenibilidad de Schneider Electric al defender los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, para combatir la pobreza y promover la buena salud y el bienestar, el agua potable y unas correctas condiciones de saneamiento, el trabajo digno, el crecimiento económico y la educación de calidad.

El fondo “Tomorrow Rising” se centra en tres prioridades: Respuesta a las necesidades inmediatas de las personas con dificultades que viven cerca de las instalaciones de Schneider Electric; Recuperación, al financiar proyectos educativos y de formación profesional para reconstruir las comunidades impactadas por la pandemia, como parte del compromiso del Grupo de formar a 1 millón de personas desfavorecidas antes de 2025; Resiliencia, conectando a los empleados de Schneider Electric y a sus partners sin ánimo de lucro, a través de su ambicioso programa global VolunteerIn.

“Estamos viviendo un momento muy difícil, que está afectando a miles de millones de personas y es probable que, debido a la crisis económica, muchos jóvenes y adolescentes desfavorecidos abandonen la escuela,” explicaGilles Vermot Desroches, General Delegate de la Fundación Schneider Electric y Senior Vice-President of Sustainable Development de Schneider Electric. “Tras nuestra respuesta inicial, el fondo “Tomorrow Rising” ahora proporcionará formación y habilidades para ayudar a las comunidades a lidiar con las consecuencias de la pandemia.”

Respuestas locales a una crisis global

En el Líbano, “Tomorrow Rising” y Beit El Baraka, mediante el programa Graines d’Espérance y el Institut Européen de Coopération et de Développement, han proporcionado ayuda alimentaria de emergencia y donaciones para mantener la formación técnica durante la pandemia.

En México, el fondo, a través de la colaboración con United Way(Fondo Unido Mexico), da apoyo a comunidades locales y hospitales proporcionándoles alimentos, productos de higiene y equipo de protección.

En Sudáfrica, la Embark Foundation distribuyó alimentos a niños y gente mayor para garantizar que éstos recibieran una comida correcta incuso durante el confinamiento.

En EE. UU., Schneider Electric y sus empleados han donado más de 230.000 dólares a sus partners Feeding America, Direct Relief y la American Red Cross. Estas donaciones contribuirán a proporcionar más de 880.000 comidas, a mantener seguros a 13.000 trabajadores sanitarios en primera línea y a contar con dos unidades móviles de donación de sangre.

En Vietnam, “Tomorrow Rising” da apoyo a Energies Sans Frontières para proporcionar formación y herramientas eléctricas a jóvenes sin recursos con el objetivo de que puedan sacarse el título de electricista y ganar un salario estable.

Sobre la Fundación Schneider Electric

La Fundación Schneider Electric (bajo el mecenazgo de la Fondation de France) utiliza la innovación social y el compromiso de la comunidad para invertir en educación, reducir la brecha energética e incrementar el conocimiento sobre sostenibilidad. La Fundación cumplió su 20 aniversario en 2018. En un mundo en el que los retos sociales y medioambientales son más generalizados y urgentes que nunca, la Fundación Schneider Electric da apoyo a iniciativas innovadoras y vanguardistas para proporcionar al mayor número de personas posible la energía que necesitan para triunfar. Este espíritu pionero es el que la Fundación Schneider Electric quiere fomentar. Su rol es el de catalizador para la innovación técnica, social y empresarial, ayudando a cerrar la brecha energética y luchando por una transición energética más justa en todo el mundo. Siempre optimista, la Fundación Schneider Electric tiene como objetivo ayudar a construir una sociedad más justa y baja en carbono para dar a las generaciones futuras las claves para transformar su oferta mundial:

- Educación: Ambiciosos programas de formación profesional en el sector de la electricidad para comunidades desfavorecidas que proporcionan acceso a la energía a los países emergentes.

- Innovación social: Proyectos de gran impacto para dar apoyo a familias con bajos ingresos, combatiendo la pobreza energética de los hogares en Europa.

- Conocimiento: Iniciativas con miras al futuro e inclusivas, que incrementan el conocimiento de los retos propios del cambio climático.

https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/foundation/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tn Centro positivo por la nueva percepción de la sociedad sobre el sector de la limpieza Fundación Adecco, nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial Cambridge Institute explica las palabras que todo viajero debe conocer Talio y Open Cloud Factory celebrarán una Mesa Redonda Virtual sobre ciberseguridad en la industria vasca American Express pone en marcha en España una Campaña de apoyo al comercio local