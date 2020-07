JMG Virtual Consulting destaca la certificaciones más importantes del mercado de IT Comunicae

viernes, 10 de julio de 2020, 12:38 h (CET) El brote de coronavirus ha aumentado la demanda de expertos en la nube a medida que las empresas buscan garantizar la continuidad en medio de restricciones en el movimiento de personas y viajes Dado que el trabajo desde casa es una necesidad, las empresas están invirtiendo en plataformas digitales para garantizar una transición fluida del espacio de oficina al trabajo remoto.

Esto se traduce en una gran demanda de proveedores de servicios en la nube y, a su vez, de personas capacitadas en plataformas en la nube.

Según David Porquicho, service & training manager de JMG, “durante estos meses hemos recibido una demanda muy alta en toda la formación relacionada con certificaciones orientadas al cloud”.

“El Ofrecer cursos de nuestra plataforma online durante el confinamiento, nos ha permitido tener un feedback muy realista respecto al pulso del mercado en lo relativo a las formaciones más demandadas en virtualización y cloud”, termina.

¿Por dónde empezar?

Existen tres plataformas principales en la nube: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud y Microsoft Azure.

AWS es el líder indiscutible con un 40% de cuota de mercado, más que la suma de sus 4 perseguidores juntos (Azure, Google, IBM, Alibaba).

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el 80% de las empresas tienen entornos virtualizados basados en en VMware, líder absoluto de la virtualización de los centros de datos.

AWS

La plataforma AWS lidera el espacio en la nube con un ingreso de aproximadamente $ 7,6 mil millones en el año 2019.

Los proveedores de la nube representan aproximadamente el 60 por ciento de los trabajos de computación en la nube, según diferentes estudios de portales de trabajo. Por lo tanto, la demanda de profesionales certificados por AWS es significativa.

Respecto a esto, la más demandada es la certificación de AWS Associate Solution Architech, clave para iniciar la especialización en el mundo cloud.

VMWARE

Por otro lado, el 50% de los servidores virtualizados están basados en VMware. El fabricante americano, empieza a liderar también la virtualización del almacenamiento y de las redes.

VMware ha conseguido, además, la integración con los principales líderes cloud: AWS, Azure, Google etc. y en la última versión de su suite vSpehere, también la integración con contenedores Kubernetes.

Esto lleva a que VMware sea el conector ideal entre los entornos virtualizados tradicionales y el cloud, liderando la creación de clouds hibridas.

En este caso, la certificación considerada más importante para trabajar con este sistema es la VCP-DCV 2020.

Según JMG, “el portfolio creciente de VMware, donde incorporan nuevos servicios y empresas adquiridas de forma recurrente, lleva a que sus certificaciones siempre están vigentes”.

Para obtener estas certificaciones será necesario asistir a cursos específicos para cada caso. Desde JMG Virtual Consulting aconsejan acudir a empresas expertas en formación, que puedan marcar a cada estudiante los pasos para garantizar de esta manera alcanzar el objetivo propuesto.

Acerca de JMG Virtual Consulting

JMG Virtual Consultinglleva más de 10 años formando a decenas de miles de alumnos en materias como estas y consiguiendo que muchos obtengan tan ansiadas certificaciones. Han desarrollado su propia plataforma de formación online, donde ofrecen cursos relacionados con virtualización y cloud.

Es posible contactarles en su página web www.jmgvirtualconsulting.com, por email hola@jmgvirtualconsulting.com y al teléfono 911413462.

