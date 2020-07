Let’s Coder una nueva alternativa a la formación de programadores Comunicae

viernes, 10 de julio de 2020, 11:02 h (CET) Durante el mes de octubre de 2020 se inicia el curso presencial en Zaragoza y su versión online para poder dar respuesta a toda la demanda. La start-up Barcelona nace de la mano de la incubadora Venture Builder para dar respuesta a una demanda creciente En 2020 nace Let's Coder, un Coding Bootcamp, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de programadores que existen en el mercado laboral. Bajo la metodología del “learning by doing” y con tan solo 11 semanas de formación, los alumnos adquieren las habilidades necesarias para convertirse en programadores y acceder al mercado laboral siempre desde una formación eminentemente práctica.

Los Coding Bootcamps van dirigidos a todas aquellas personas que deseen formarse en el campo de la programación para dar un nuevo estímulo a su carrera profesional iniciándose en este mundo. Con un público heterogéneo, Let’s Coder cuenta con alumnos de orígenes profesionales muy diversos que, aunque desconozcan el mundo de la programación, apuestan por un cambio de rumbo profesional y formarse en un sector en creciente demanda.

A su vez, el equipo de formadores (mentores) de Let’s Coder, liderados por Manu Barzi, pionero en España en introducir el mundo de los Coding Bootcamp, está compuesta por ingenieros seniors y expertos en el campo de la programación que bajo la metodología “learning by doing” estructuran los cursos en diferentes bloques para poder abarcar todos los conocimientos: front-end, back-end, Full stack y las sesiones de coaching y preparación con los mentores.

Una formación con casi un 95% de ocupación profesional

La tasa de colocación en el mercado laboral una vez finalizado el Coding Bootcamp aumenta año tras año hasta alcanzar la cifra del 95% de colocación en el último año. Los alumnos de Let’s Coder obtienen la titulación de Full-Stack Developer junior (programadores), una formación imprescindible para desarrollar páginas web, crear aplicaciones de móvil o programar en distintos lenguajes de código, entre otras posibilidades.

Primeros cursos de Let’s Coder

Zaragoza será el escenario del primer Curso Full-Time Coding Bootcamp que se iniciará el próximo 5 de octubre. Un Curso que consta de 3 bloques repartidos en 11 semanas de clases presenciales.

En cuanto a la modalidad online, Let’s Coder iniciará el mismo mes de octubre un Curso de Coding Bootcamp con 12 semanas de clase en directo. Una opción perfecta para todas aquellas personas que no quieran desplazarse al centro de estudios.

Sobre Let’s Coder

Let’s Coder es una iniciativa que nace de 101 Ventures - equipo de profesionales que llevan más de 15 años detectando nuevas oportunidades de negocio basados ​​en datos y tecnología -.

El equipo de Let’s Coder formado por profesionales con experiencia en el mundo de la formación y de la programación, está dirigido por Olga Boisán, CEO de la compañía y con una dilatada experiencia en el campo de la educación tanto presencial como online, y su Lead Teacher, Manu Barzi ingeniero de profesión y pionero en España en introducir el mundo de los Coding Bootcamp.

https://www.letscoder.com/

