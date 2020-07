El 90% de los españoles harán algún viaje por España antes de finales de 2021 Comunicae

viernes, 10 de julio de 2020, 10:46 h (CET) Los hoteles de grandes cadenas y resorts siguen siendo los alojamientos preferidos, pero pierden un 9% de clientes, según SiteMinder Los españoles están comprometidos con el sector turístico del país más allá de la COVID-19. El informe Changing Traveller Report de SiteMinder, la plataforma de captación de reservas líder de la industria hotelera mundial, revela que más del 90 por ciento planea realizar algún viaje antes de finales de 2021 y casi el 50 por ciento lo hará en los próximos tres meses.

Los viajes serán más cortos que en años anteriores en el 48% de los casos y las preferencias de alojamiento cambian. Si bien las grandes cadenas de hoteles y resorts continúan siendo el alojamiento favorito del 37%, pierden 9 puntos con relación a años anteriores. Le siguen los apartamentos vacacionales (22,5%), las visitas a familiares y amigos (13,3%) y los alojamientos en casas o residencias particulares (bed and breakfast, con un 12,3%).

El estudio muestra una perspectiva positiva tanto para el sector de alojamiento en España como en general para su economía, que históricamente ha dependido del turismo para generar una octava parte del PIB anual del país.

La directora de SiteMinder para España, Sara Padrosa, apunta que los resultados son alentadores para los hoteleros del país, cuyos negocios se encuentran entre los más afectados por la actual pandemia.

“Los españoles siempre han apoyado al sector de viajes y al turismo en nuestro país, especialmente durante los meses de verano”, comenta Sara Padrosa. “Aunque hemos visto que las reservas internacionales aumentan gradualmente desde que las fronteras han empezado a reabrirse, sabemos que el número de viajeros procedentes de lo que antes eran principales mercados de origen, como el Reino Unido y Alemania, será menor este año y durante algún tiempo. Nuestro estudio muestra que, a pesar de esto, los españoles están listos para ayudar al sector de viajes y al turismo local a medida que se reabre”.

Según las conclusiones del estudio, basado en una encuesta a 570 españoles, las medidas de salud y seguridad en el lugar de destino encabezan la lista de preocupaciones de los viajeros españoles cuando hacen sus preparativos de viaje, seguido de la cancelación o modificación de la reserva sin coste y el precio. Las reservas se realizarán cerca de la fecha de salida. Ocho de cada diez encuestados todavía están “pensando” o “planeando” sus próximas vacaciones y, de hecho, el 73% reservarán con menos de un mes de antelación.

La encuesta pone de manifiesto que el 82% de los encuestados mantienen sus prereservas, lo que sugiere que probablemente habrá un gran número de confirmaciones para julio y agosto.

El 54% reservan a través de agencias de viajes online, un porcentaje significativamente mayor que en otros países del entorno, mientras que el 20% lo hacen directamente en el hotel.

En general, los resultados de la encuesta arrojan datos muy positivos para una industria tan crucial para la economía española. Aunque España no alcanzará ni de lejos su récord de 84 millones de visitantes en 2019, los hoteleros deberían confiar en la buena disposición de los españoles para viajar dentro del país en los meses y años venideros, comenzando con las reservas para este verano.

