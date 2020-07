Viajar por España ahorrando dinero: free tours imprescindibles Comunicae

viernes, 10 de julio de 2020, 08:34 h (CET) Viajar y ahorrar son compatibles cuando se trata de free tours, una modalidad de visita guiada cuya demanda crece exponencialmente año tras año. Civitatis ofrece más de 100 free tours por España, una opción ideal para descubrir los atractivos turísticos nacionales ahorrando dinero Este verano será atípico para las familias españolas, pero eso no significa que vaya a ser aburrido o casero. Los datos sacados de diversas encuestas muestran que la intención general es permanecer en España para disfrutar del turismo de proximidad, teniendo en cuenta la facilidad de movimientos de los medios de transporte propios o los grandes atractivos turísticos nacionales.

Otro dato relevante extraído de dichos sondeos es que uno de cada dos españoles gastará menos dinero en sus vacaciones que en años anteriores. Así, los free tours se convierten en una opción perfecta para poder viajar por España ahorrando dinero. Ahora bien, en esta nueva normalidad de grupos reducidos y distanciamiento social se antoja imprescindible la reserva con antelación de estos free tours. Así, Civitatis presenta sus 5 free tours imprescindibles por España.

1. Madrid

Dos horas son insuficientes para descubrir el porqué de la frase “de Madrid al cielo”, pero sí permiten una toma de contacto con los lugares más emblemáticos de la capital, como el Palacio Real o la Plaza Mayor. Eso sí, lo ideal es madrugar y reservar el free tour por Madrid a primera hora si no se quieren descubrir también los igualmente típicos madrileños 40 grados a la sombra en pleno verano.

2. Granada

La belleza de Granada no necesita explicaciones, pero su importancia histórica sí. La ciudad andaluza está plagada de anécdotas. Así, el free tour por Granada resulta imprescindible para comprender la riqueza cultural que tuvo y tiene la antigua capital del reino nazarí. Y lógicamente, nada mejor que un guía local para responder a la pregunta por antonomasia al finalizar este tipo de tours: ¿dónde se comen las mejores tapas de Granada?

3. Barcelona

Ocho millones de turistas han visitado la Ciudad Condal cada año en la última década, y tal cantidad de gente no puede estar equivocada. Si este criterio no parece lo suficientemente fiable, un free tour por Barcelona mostrará que su centro histórico medieval es de los más interesantes de toda Europa tanto a nivel artístico como arquitectónico. Y si a esto le añade la magia modernista del genio Gaudí.

4. Córdoba

En 1984, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a la Mezquita de Córdoba. Dado que rectificar es de sabios, diez años más tarde ampliaron este honor a todo el centro histórico de la localidad andaluza, y no es para menos. El Puente Romano, el Alcázar o el Zoco, todos ellos paradas del free tour por Córdoba, permitieron al casco histórico de la Ciudad Califal alcanzar este estátus.

5. Sevilla

Pocas ciudades pueden presumir de haber sido “capital del mundo, y Sevilla es una de ellas. A partir del siglo XVI, la localidad andaluza se convirtió en el epicentro mundial del comercio con América, sumando así una nueva época de esplendor a la ya vivida durante los tiempos almohades. Reservar un free tour por Sevilla es sinónimo de reservar un viaje en el tiempo de más de diez siglos de historia.

