El consumo de podcast en España crece un 25% durante el primer semestre de 2020

Hasta el pasado mes de marzo, el consumo de contenidos audiovisuales se dejaba para los pocos ratos libres que dejaba la rutina diaria, es decir, las noches y los fines de semana. Sin embargo, una de las consecuencias que tuvo el confinamiento fue la variación de nuestros hábitos de consumo, y no solamente en lo que respecta a los horarios, sino también en cuanto a tipos de contenidos que se han consumido y a la temática de estos.



Así, el consumo de podcast en España ha tenido un crecimiento exponencial durante el primer semestre de 2020. En concreto, según el estudio “The State of the Podcast Universe” publicado por VoxNest, las escuchas de podcast en España han crecido hasta un 25%, siendo sólo superado por Italia (29%) a nivel de europeo. De hecho, destaca que, mientras que Europa el consumo de este tipo de productos ha subido, en Estados Unidos ha caído un 20%.



“El consumo de audio hablado en España está a punto de despegar. A principios de año, el 20% de los españoles escuchaban podcasts con asiduidad, pero debido al confinamiento, el aumento ha sido exponencial y se han modificado los momentos de uso. Todos los estudios apuntan que 1 de cada 4 españoles ya consumen podcasts. Si embargo, cuando antes de la pandemia los picos de uso se concentraban en las horas de desplazamiento a y desde el trabajo, ahora los momentos de escucha se reparten a lo largo del día, los fines de semana y, en muchos casos, como desconexión de las pantallas: en las comidas, cuando se meten a la cama, haciendo ejercicio o paseando”, afirma Javier Celaya, responsable de los mercados en español de Podimo. “Sin duda, esta tendencia se va a mantener durante los meses de verano, en los que la gente tendrá más tiempo libre gracias a las vacaciones, permitiéndoles descubrir nuevos programas y temáticas de su agrado”, sentencia.



Los podcasts perfectos para estas vacaciones

Millones de españoles se cogen las tan deseadas vacaciones con la llegada del verano. Sin embargo, este año son muchos los que han decidido no marcharse de viaje o de hacerlo, desplazarse a un destino accesible por carretera. Por eso, desde Podimo, plataforma de streaming de podcasting, proponen los mejores podcasts para disfrutar durante la temporada estival.